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57 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة الابتدائية والروضة بمدارس الجوف

في 331 مدرسة.. بعد تهيئة نفسية وتربوية استمرت أسبوعين متكاملين

استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف صباح اليوم، أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في 331 مدرسة ابتدائية وروضة، بعد تهيئة نفسية وتربوية استمرت أسبوعين متكاملين.

وشارك المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في جولته التفقدية على المدارس في استقبال الطلاب بأول يوم دراسي لهم حضورياً.

وقال الغامدي: "سُررت بما شاهدته من حضور الطلاب بكل سعادة وحماس وهذا يدل دلالة واضحة على وعي المجتمع وحرصه على أبنائه، محققاً بذلك التكامل الفعال مع المدرسة".

وشكر الغامدي مديري ومديرات المدارس وفرق العمل بالمدارس على هذا الجهد النوعي والجاذب في استقبال طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والعمل على تحقيق الهدف في رفع دافعية التعلم لدى الطلاب.

واعتبر المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن عبدالرحمن الزيدان أن هذا اليوم مميز جداً لدى الطلاب قائلاً: "لمست اليوم اهتمامًا نوعيًا من أولياء الأمور وفرق المدرسة بالطلاب، فاهتمت المدارس بالأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة، التي تعمل على تكيفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية".

وأضافت مديرة إدارة الإشراف التربوي ماجدة بنت عبيد البديوي أن المدارس نفذت حزمة من البرامج الترفيهية والتعريفية للطالبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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57 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة الابتدائية والروضة بمدارس الجوف
سبق

استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف صباح اليوم، أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في 331 مدرسة ابتدائية وروضة، بعد تهيئة نفسية وتربوية استمرت أسبوعين متكاملين.

وشارك المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في جولته التفقدية على المدارس في استقبال الطلاب بأول يوم دراسي لهم حضورياً.

وقال الغامدي: "سُررت بما شاهدته من حضور الطلاب بكل سعادة وحماس وهذا يدل دلالة واضحة على وعي المجتمع وحرصه على أبنائه، محققاً بذلك التكامل الفعال مع المدرسة".

وشكر الغامدي مديري ومديرات المدارس وفرق العمل بالمدارس على هذا الجهد النوعي والجاذب في استقبال طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والعمل على تحقيق الهدف في رفع دافعية التعلم لدى الطلاب.

واعتبر المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن عبدالرحمن الزيدان أن هذا اليوم مميز جداً لدى الطلاب قائلاً: "لمست اليوم اهتمامًا نوعيًا من أولياء الأمور وفرق المدرسة بالطلاب، فاهتمت المدارس بالأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة، التي تعمل على تكيفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية".

وأضافت مديرة إدارة الإشراف التربوي ماجدة بنت عبيد البديوي أن المدارس نفذت حزمة من البرامج الترفيهية والتعريفية للطالبات.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
02:11 PM

57 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة الابتدائية والروضة بمدارس الجوف

في 331 مدرسة.. بعد تهيئة نفسية وتربوية استمرت أسبوعين متكاملين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف صباح اليوم، أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في 331 مدرسة ابتدائية وروضة، بعد تهيئة نفسية وتربوية استمرت أسبوعين متكاملين.

وشارك المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في جولته التفقدية على المدارس في استقبال الطلاب بأول يوم دراسي لهم حضورياً.

وقال الغامدي: "سُررت بما شاهدته من حضور الطلاب بكل سعادة وحماس وهذا يدل دلالة واضحة على وعي المجتمع وحرصه على أبنائه، محققاً بذلك التكامل الفعال مع المدرسة".

وشكر الغامدي مديري ومديرات المدارس وفرق العمل بالمدارس على هذا الجهد النوعي والجاذب في استقبال طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والعمل على تحقيق الهدف في رفع دافعية التعلم لدى الطلاب.

واعتبر المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن عبدالرحمن الزيدان أن هذا اليوم مميز جداً لدى الطلاب قائلاً: "لمست اليوم اهتمامًا نوعيًا من أولياء الأمور وفرق المدرسة بالطلاب، فاهتمت المدارس بالأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة، التي تعمل على تكيفهم الاجتماعي واندماجهم في صفوفهم الدراسية".

وأضافت مديرة إدارة الإشراف التربوي ماجدة بنت عبيد البديوي أن المدارس نفذت حزمة من البرامج الترفيهية والتعريفية للطالبات.

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