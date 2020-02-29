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شاهد Golf الأسطورية.. جديد "فولكس فاجن" بتصميم عصري

ثلاثة نماذج بهيكل انسيابي ومحركات ديزل وبنزين وكهرباء

امتلأت العديد من صفحات ومواقع الإنترنت هذا العام، كما جرت العادة، ومثل كل سنة، بالصور والفيديوهات التي نُشرت من قبل فولكس فاغن للتصميم الجديد لسيارات Golf الأسطورية.

وبيّنت الصور التي نشرتها المواقع لـGolf الجديدة مؤخرًا، أن السيارة حصلت على تصميم عصري مختلف بشكل كبير عن التصاميم الحالية لهذا النوع من السيارات.

ومن أبرز نماذج Golf التي ستطرح هذا العام وفق ما نشره اليوم روسيا اليوم؛ سيكون نموذج GTI الرياضي، الذي حصل على هيكل انسيابي للغاية، مزود بعجلات مميزة بمقاس 18 إنشًا، وفتحات هوائية كبيرة على مقدمتها، وستعمل هذه المركبة بمحرك توربيني بسعة 2.0 ليتر، وعزم 245 حصانًا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ6 مراحل، وأوتوماتيكية بـ7 مراحل.

وستطلق فولكس فاغن نموذجًا آخر من سيارات Golf هذا العام؛ هو Golf GTD، سيأتي بمحركات ديزل بسعة 2.0 ليتر من أسرة EA288 evo، وعزم 200 و184 حصانًا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

أما نموذج GTE الجديد من Golf فسيكون عبارة عن سيارة هجينة، مزودة بمحركات بنزين وكهرباء بعزم 150+116 حصانًا، فيها بطارية باستطاعة 13 كيلو واط، تكفيها لقطع مسافة 60 كلم بالاعتماد على الكهرباء فقط، والسير بسرعة 130 كلم/س.

فولكس فاجن Golf

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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شاهد Golf الأسطورية.. جديد "فولكس فاجن" بتصميم عصري
سبق

امتلأت العديد من صفحات ومواقع الإنترنت هذا العام، كما جرت العادة، ومثل كل سنة، بالصور والفيديوهات التي نُشرت من قبل فولكس فاغن للتصميم الجديد لسيارات Golf الأسطورية.

وبيّنت الصور التي نشرتها المواقع لـGolf الجديدة مؤخرًا، أن السيارة حصلت على تصميم عصري مختلف بشكل كبير عن التصاميم الحالية لهذا النوع من السيارات.

ومن أبرز نماذج Golf التي ستطرح هذا العام وفق ما نشره اليوم روسيا اليوم؛ سيكون نموذج GTI الرياضي، الذي حصل على هيكل انسيابي للغاية، مزود بعجلات مميزة بمقاس 18 إنشًا، وفتحات هوائية كبيرة على مقدمتها، وستعمل هذه المركبة بمحرك توربيني بسعة 2.0 ليتر، وعزم 245 حصانًا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ6 مراحل، وأوتوماتيكية بـ7 مراحل.

وستطلق فولكس فاغن نموذجًا آخر من سيارات Golf هذا العام؛ هو Golf GTD، سيأتي بمحركات ديزل بسعة 2.0 ليتر من أسرة EA288 evo، وعزم 200 و184 حصانًا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

أما نموذج GTE الجديد من Golf فسيكون عبارة عن سيارة هجينة، مزودة بمحركات بنزين وكهرباء بعزم 150+116 حصانًا، فيها بطارية باستطاعة 13 كيلو واط، تكفيها لقطع مسافة 60 كلم بالاعتماد على الكهرباء فقط، والسير بسرعة 130 كلم/س.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
11:31 AM

شاهد Golf الأسطورية.. جديد "فولكس فاجن" بتصميم عصري

ثلاثة نماذج بهيكل انسيابي ومحركات ديزل وبنزين وكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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امتلأت العديد من صفحات ومواقع الإنترنت هذا العام، كما جرت العادة، ومثل كل سنة، بالصور والفيديوهات التي نُشرت من قبل فولكس فاغن للتصميم الجديد لسيارات Golf الأسطورية.

وبيّنت الصور التي نشرتها المواقع لـGolf الجديدة مؤخرًا، أن السيارة حصلت على تصميم عصري مختلف بشكل كبير عن التصاميم الحالية لهذا النوع من السيارات.

ومن أبرز نماذج Golf التي ستطرح هذا العام وفق ما نشره اليوم روسيا اليوم؛ سيكون نموذج GTI الرياضي، الذي حصل على هيكل انسيابي للغاية، مزود بعجلات مميزة بمقاس 18 إنشًا، وفتحات هوائية كبيرة على مقدمتها، وستعمل هذه المركبة بمحرك توربيني بسعة 2.0 ليتر، وعزم 245 حصانًا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ6 مراحل، وأوتوماتيكية بـ7 مراحل.

وستطلق فولكس فاغن نموذجًا آخر من سيارات Golf هذا العام؛ هو Golf GTD، سيأتي بمحركات ديزل بسعة 2.0 ليتر من أسرة EA288 evo، وعزم 200 و184 حصانًا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

أما نموذج GTE الجديد من Golf فسيكون عبارة عن سيارة هجينة، مزودة بمحركات بنزين وكهرباء بعزم 150+116 حصانًا، فيها بطارية باستطاعة 13 كيلو واط، تكفيها لقطع مسافة 60 كلم بالاعتماد على الكهرباء فقط، والسير بسرعة 130 كلم/س.

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