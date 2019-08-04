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"العثيمين" يرحب بوصول 1.5 مليون حاج إلى الأماكن المقدسة

قال: المملكة تؤكد كل يوم على مكانتها الروحية لدى كل مسلم

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، نحو 1.5 مسلم، وصلوا إلى المملكة العربية السعودية، لأداء حج هذا العام، ورحب بهم في الديار المقدسة.

وأشاد "العثيمين" في تصريح له اليوم الأحد، بالخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية –دولة المقر- رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة الحالية، للحجاج الذين بدأوا يتوافدون على الأراضي المقدسة.

وقال: "إن الجميع بات يلمس حجم الخدمات المتطورة المقدمة التي تمكن الحاج من أداء نسكه بأمن وطمأنينة".

وثمّن الدعم اللامحدود، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – للعمل على كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

ورحب بوصول الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء النسك، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وقال إن المملكة العربية السعودية بتقديمها كل التسهيلات لضيوف الرحمن، وإطلاقها المبادرات لاستضافة أعداد كبيرة من المسلمين الذين تعرضوا لأحداث عنف وإرهاب على مستوى العالم، تؤكد على مكانتها الروحية في قلب ووجدان كل مسلم على وجه الأرض.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي دعت مؤخراً، الحجاج إلى الالتزام بأداء الشعيرة السامية والبعد عن التسييس، وشدد على أن "الحج اجتماع إيماني وليس محفلاً سياسياً لرفع الشعارات، يتسبب في إيذاء الحجاج".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين" يرحب بوصول 1.5 مليون حاج إلى الأماكن المقدسة
سبق

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، نحو 1.5 مسلم، وصلوا إلى المملكة العربية السعودية، لأداء حج هذا العام، ورحب بهم في الديار المقدسة.

وأشاد "العثيمين" في تصريح له اليوم الأحد، بالخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية –دولة المقر- رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة الحالية، للحجاج الذين بدأوا يتوافدون على الأراضي المقدسة.

وقال: "إن الجميع بات يلمس حجم الخدمات المتطورة المقدمة التي تمكن الحاج من أداء نسكه بأمن وطمأنينة".

وثمّن الدعم اللامحدود، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – للعمل على كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

ورحب بوصول الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء النسك، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وقال إن المملكة العربية السعودية بتقديمها كل التسهيلات لضيوف الرحمن، وإطلاقها المبادرات لاستضافة أعداد كبيرة من المسلمين الذين تعرضوا لأحداث عنف وإرهاب على مستوى العالم، تؤكد على مكانتها الروحية في قلب ووجدان كل مسلم على وجه الأرض.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي دعت مؤخراً، الحجاج إلى الالتزام بأداء الشعيرة السامية والبعد عن التسييس، وشدد على أن "الحج اجتماع إيماني وليس محفلاً سياسياً لرفع الشعارات، يتسبب في إيذاء الحجاج".

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
03:02 PM

"العثيمين" يرحب بوصول 1.5 مليون حاج إلى الأماكن المقدسة

قال: المملكة تؤكد كل يوم على مكانتها الروحية لدى كل مسلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، نحو 1.5 مسلم، وصلوا إلى المملكة العربية السعودية، لأداء حج هذا العام، ورحب بهم في الديار المقدسة.

وأشاد "العثيمين" في تصريح له اليوم الأحد، بالخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية –دولة المقر- رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة الحالية، للحجاج الذين بدأوا يتوافدون على الأراضي المقدسة.

وقال: "إن الجميع بات يلمس حجم الخدمات المتطورة المقدمة التي تمكن الحاج من أداء نسكه بأمن وطمأنينة".

وثمّن الدعم اللامحدود، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – للعمل على كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

ورحب بوصول الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء النسك، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، وقال إن المملكة العربية السعودية بتقديمها كل التسهيلات لضيوف الرحمن، وإطلاقها المبادرات لاستضافة أعداد كبيرة من المسلمين الذين تعرضوا لأحداث عنف وإرهاب على مستوى العالم، تؤكد على مكانتها الروحية في قلب ووجدان كل مسلم على وجه الأرض.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي دعت مؤخراً، الحجاج إلى الالتزام بأداء الشعيرة السامية والبعد عن التسييس، وشدد على أن "الحج اجتماع إيماني وليس محفلاً سياسياً لرفع الشعارات، يتسبب في إيذاء الحجاج".

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