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بتوقيع الأرصاد.. "إنذار عاصف ماطر" يجتاح معظم المناطق ويتواصل في بعضها للخميس

خارطة "الإنذار المبكر" تزدحم بالتنبيهات.. ."زخات برد" وحالات متنوعة تجمعها التقلبات

واصل النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهاته المختلفة والتي طالت معظم مناطق المملكة وذلك لحالات مناخية متفاوتة ينتهي معظمها مساء اليوم ويمتد بعضها لفجر الخميس المقبل.

والبداية من عسير؛ حيث "الحرجة -أبها -سراة عبيدة - تثليث - ظهران الجنوب -بيشة والأجزاء المجاورة"؛ فقد صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ 11 صباحاً وتستمر للعاشرة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وفي جازان وتحديداً في "هروب - فيفا- الدائر- الريث-العارضة" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ 12 ظهراً وتستمر للثامنة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
اما في مناطق الشرقية "حفر الباطن - القيصومة - مدينة الملك خالد " ، والرياض "الدوادمي - عفيف - وادي الدواسر" ، والقصيم "بريدة - عنيزة- الرس-البكيرية والأجزاء المجاورة"، فقد صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة بداية تبدأ 11 صباح اليوم وتستمر إلى الثالثة فجر الخميس المقبل مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تتسبب في شبه انعدام الرؤية.
ويحل في منطقة حائل "بقعاء والاجزاء المجاورة"، تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة تبدأ 11 صباح اليوم وتتواصل 12 ساعة مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة مكة المكرمة "الطائف - رنية- تربة -الخرمة -مرتفعات المنطقة" ، فقد أصدر النظام التابع لهيئة الأرصاد تنبيها لحالة أمطار رعدية تبدأ الواحدة ظهراً وتستمر للثامنة مساء اليوم مع أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وفي الباحة، صدر تنبيه لحالة أمطار رعدية تبدأ 12 ظهراً وتستمر للتاسعة مساء اليوم مع أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
ويأتي في نجران "حبونا و الأجزاء المجاورة" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ الثانية ظهر اليوم وتتواصل للتاسعة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما في تبوك، فيحل تنبيه لحالة أمطار رعدية تبدأ 11 صباحا وتنتهي العاشرة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وفي الرياض "المجمعة - الخرج - القويعية -رماح والأجزاء المجاورة"، فقد صدر تنبيه لحالة أتربة مثارة - أمطار رعدية تبدأ 12 ظهر اليوم وتنتهي الثالثة من فجر الخميس مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأخيراً وفي المدينة المنورة، جاء تنبيه لحالة أمطار رعدية تبدأ 11 ظهر اليوم وتستمر للتاسعة مساء اليوم مع أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

كما صدر تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة يشمل: (رنية، الخرمة، ظلم، الأجزاء المجاورة)؛ وذلك لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية، بدأت الثانية عشرة إلا ربعاً، ظهر اليوم، وتتواصل للخامسة مساء، مع رياح نشطة و​أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوقيع الأرصاد.. "إنذار عاصف ماطر" يجتاح معظم المناطق ويتواصل في بعضها للخميس
سبق

واصل النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهاته المختلفة والتي طالت معظم مناطق المملكة وذلك لحالات مناخية متفاوتة ينتهي معظمها مساء اليوم ويمتد بعضها لفجر الخميس المقبل.

والبداية من عسير؛ حيث "الحرجة -أبها -سراة عبيدة - تثليث - ظهران الجنوب -بيشة والأجزاء المجاورة"؛ فقد صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ 11 صباحاً وتستمر للعاشرة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وفي جازان وتحديداً في "هروب - فيفا- الدائر- الريث-العارضة" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ 12 ظهراً وتستمر للثامنة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
اما في مناطق الشرقية "حفر الباطن - القيصومة - مدينة الملك خالد " ، والرياض "الدوادمي - عفيف - وادي الدواسر" ، والقصيم "بريدة - عنيزة- الرس-البكيرية والأجزاء المجاورة"، فقد صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة بداية تبدأ 11 صباح اليوم وتستمر إلى الثالثة فجر الخميس المقبل مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تتسبب في شبه انعدام الرؤية.
ويحل في منطقة حائل "بقعاء والاجزاء المجاورة"، تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة تبدأ 11 صباح اليوم وتتواصل 12 ساعة مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة مكة المكرمة "الطائف - رنية- تربة -الخرمة -مرتفعات المنطقة" ، فقد أصدر النظام التابع لهيئة الأرصاد تنبيها لحالة أمطار رعدية تبدأ الواحدة ظهراً وتستمر للثامنة مساء اليوم مع أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وفي الباحة، صدر تنبيه لحالة أمطار رعدية تبدأ 12 ظهراً وتستمر للتاسعة مساء اليوم مع أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
ويأتي في نجران "حبونا و الأجزاء المجاورة" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ الثانية ظهر اليوم وتتواصل للتاسعة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما في تبوك، فيحل تنبيه لحالة أمطار رعدية تبدأ 11 صباحا وتنتهي العاشرة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وفي الرياض "المجمعة - الخرج - القويعية -رماح والأجزاء المجاورة"، فقد صدر تنبيه لحالة أتربة مثارة - أمطار رعدية تبدأ 12 ظهر اليوم وتنتهي الثالثة من فجر الخميس مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأخيراً وفي المدينة المنورة، جاء تنبيه لحالة أمطار رعدية تبدأ 11 ظهر اليوم وتستمر للتاسعة مساء اليوم مع أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

كما صدر تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة يشمل: (رنية، الخرمة، ظلم، الأجزاء المجاورة)؛ وذلك لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية، بدأت الثانية عشرة إلا ربعاً، ظهر اليوم، وتتواصل للخامسة مساء، مع رياح نشطة و​أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:54 AM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
03:53 PM

بتوقيع الأرصاد.. "إنذار عاصف ماطر" يجتاح معظم المناطق ويتواصل في بعضها للخميس

خارطة "الإنذار المبكر" تزدحم بالتنبيهات.. ."زخات برد" وحالات متنوعة تجمعها التقلبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
83,621

واصل النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيهاته المختلفة والتي طالت معظم مناطق المملكة وذلك لحالات مناخية متفاوتة ينتهي معظمها مساء اليوم ويمتد بعضها لفجر الخميس المقبل.

والبداية من عسير؛ حيث "الحرجة -أبها -سراة عبيدة - تثليث - ظهران الجنوب -بيشة والأجزاء المجاورة"؛ فقد صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ 11 صباحاً وتستمر للعاشرة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وفي جازان وتحديداً في "هروب - فيفا- الدائر- الريث-العارضة" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ 12 ظهراً وتستمر للثامنة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
اما في مناطق الشرقية "حفر الباطن - القيصومة - مدينة الملك خالد " ، والرياض "الدوادمي - عفيف - وادي الدواسر" ، والقصيم "بريدة - عنيزة- الرس-البكيرية والأجزاء المجاورة"، فقد صدر تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة بداية تبدأ 11 صباح اليوم وتستمر إلى الثالثة فجر الخميس المقبل مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تتسبب في شبه انعدام الرؤية.
ويحل في منطقة حائل "بقعاء والاجزاء المجاورة"، تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة تبدأ 11 صباح اليوم وتتواصل 12 ساعة مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة مكة المكرمة "الطائف - رنية- تربة -الخرمة -مرتفعات المنطقة" ، فقد أصدر النظام التابع لهيئة الأرصاد تنبيها لحالة أمطار رعدية تبدأ الواحدة ظهراً وتستمر للثامنة مساء اليوم مع أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وفي الباحة، صدر تنبيه لحالة أمطار رعدية تبدأ 12 ظهراً وتستمر للتاسعة مساء اليوم مع أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
ويأتي في نجران "حبونا و الأجزاء المجاورة" تنبيه متقدم لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ الثانية ظهر اليوم وتتواصل للتاسعة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أما في تبوك، فيحل تنبيه لحالة أمطار رعدية تبدأ 11 صباحا وتنتهي العاشرة مساء اليوم مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وفي الرياض "المجمعة - الخرج - القويعية -رماح والأجزاء المجاورة"، فقد صدر تنبيه لحالة أتربة مثارة - أمطار رعدية تبدأ 12 ظهر اليوم وتنتهي الثالثة من فجر الخميس مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأخيراً وفي المدينة المنورة، جاء تنبيه لحالة أمطار رعدية تبدأ 11 ظهر اليوم وتستمر للتاسعة مساء اليوم مع أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

كما صدر تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة يشمل: (رنية، الخرمة، ظلم، الأجزاء المجاورة)؛ وذلك لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية، بدأت الثانية عشرة إلا ربعاً، ظهر اليوم، وتتواصل للخامسة مساء، مع رياح نشطة و​أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

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