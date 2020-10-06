افتراضياً من خلال "زووم".. "أدبي جازان" ينظّم غداً مهرجان القصيدة الوطنية

سيتضمن في نسخته الحالية عديداً من الأمسيات الشعرية بمشاركة شعراء الوطن

ينظّم نادي جازان الأدبي، غد الأربعاء، مهرجان القصيدة الوطنية في نسخته الثالثة للعام الحالي، الذي تنطلق فعالياته افتراضياً من خلال منصة زووم.

وأوضح رئيس نادي جازان الأدبي حسن الصلهبي؛ أن مهرجان القصيدة الوطنية سيتضمن في نسخته الحالية عديداً من الأمسيات الشعرية، بمشاركة شعراء الوطن، ويستمر على مدى يومين.