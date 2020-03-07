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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن الاستنفار في مخيمات اللاجئين

للوقاية من انتشار "كورونا" بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، حالة الاستنفار العام في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم في لبنان؛ للوقاية من انتشار فيروس "كورونا”.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم أنها اتخذت إجراءات تسهم بالحد من انتشار "كورونا"، بعد ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس في لبنان.

وأشارت إلى أن ثمة قلقاً سيطر على الرأي العام من إمكانية انتشار الفيروس داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

ولفت البيان إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني نظم العديد من الندوات وقدم التوجيهات للاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا إلى لبنان للوقاية من "كورونا”.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت فيروس كورونا الجديد

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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن الاستنفار في مخيمات اللاجئين
سبق

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، حالة الاستنفار العام في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم في لبنان؛ للوقاية من انتشار فيروس "كورونا”.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم أنها اتخذت إجراءات تسهم بالحد من انتشار "كورونا"، بعد ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس في لبنان.

وأشارت إلى أن ثمة قلقاً سيطر على الرأي العام من إمكانية انتشار الفيروس داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

ولفت البيان إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني نظم العديد من الندوات وقدم التوجيهات للاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا إلى لبنان للوقاية من "كورونا”.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
03:21 PM

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن الاستنفار في مخيمات اللاجئين

للوقاية من انتشار "كورونا" بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت، حالة الاستنفار العام في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجمعاتهم في لبنان؛ للوقاية من انتشار فيروس "كورونا”.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم أنها اتخذت إجراءات تسهم بالحد من انتشار "كورونا"، بعد ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس في لبنان.

وأشارت إلى أن ثمة قلقاً سيطر على الرأي العام من إمكانية انتشار الفيروس داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

ولفت البيان إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني نظم العديد من الندوات وقدم التوجيهات للاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا إلى لبنان للوقاية من "كورونا”.

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