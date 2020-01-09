صورة غريبة لماركل قبل "قرار التنازل عن الحياة الملكية".. "أين الخاتم"؟

قرار التخلي يثير أزمة داخل قصر باكنجهام.. إعلان حرب على الأسرة الملكية

قبل ساعات قليلة من إعلانها والأمير البريطاني هاري، اعتزامهما التنازل عن أدوارهما الملكية، رصدت عدسات المصورين، أمس الأربعاء، ميغان ماركل دون خاتم الزواج.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية: إن الصور التُقطت حين كانت ماركل تزور مسرح دورفمان الوطني في العاصمة لندن، في أول نشاط رسمي للأمريكية ميغان، منذ نحو 6 أسابيع؛ حيث كانت تستفيد من "عطلة" بالتزامن مع رأس السنة الميلادية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أظهرت الصور ماركل، التي لم تكن بصحبة زوجها حفيد الملكة إليزابيث، وهي تهم بالخروج من المسرح؛ فيما لم يظهر أي أثر لخاتم الزواج في أصابع يدها.

وتساءل متابعون للعائلة الملكية في بريطانيا، عن سبب عدم وضع دوقة ساسيكس الخاتم في إصبعها؛ لا سيما وأن ذلك يتزامن مع إعلانها وزوجها "التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا، والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي".

وقال الأمير هاري وزوجته في بيان نشراه، الأربعاء، على صفحتهما في "إنستغرام": "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا أن نُجري تحولًا هذا العام، والبدء في تشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة".

وأضافا: "نعتزم التراجع كعضوين بارزين في العائلة الملكية، والعمل لنصبح مستقليْن ماديًّا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

وأشار هاري وميغان، إلى أنهما "يخططان الآن لتحقيق توازن في الوقت الذي يُمضيانه بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، مع مواصلة احترام واجبهما تجاه الملكة والكومنولث".

وكشفت "ذا صن"، نقلًا عن مصادرها، أن الزوجين سيقضيان "وقتًا لا بأس به" في كندا، خلال الأشهرة المقبلة.

وتابعت أنهما بدآ في عقد محادثات مع عائلتيْهما حول "خططهما المستقبلية"؛ مشيرة إلى أن هذه النقاشات في "مرحلة مبكرة للغاية".

ويحظى هاري وميغان بلقب دوق ودوقة ساسيكس، وشكّلت علاقتهما العاطفية محور اهتمام وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، بسبب نمط حياتهما المختلف تمامًا عن بعضهما، والانقسامات التي أثارتها علاقتهما في العائلة المالكة.

وفي سياق موازٍ، أصدر المكتب الإعلامي للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بيانًا للتعليق على ما أورده الزوجان (الأمير هاري وزوجته ميغان) "بالتخلي عن الملكية".

وجاء في البيان الصادر عن قصر بكنغهام: إن "المناقشات مع دوق ودوقة ساسكس في مرحلة مبكرة.. نتفهم رغبتهما في اتباع نهج مختلف؛ إلا أن هذه قضايا معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا كي تتحقق".

وقال مصدر رفيع المستوى نقلت عنه صحيفة "صن" البريطانية: "لم يتم إعلان مناقشة تصريحهما مع أي شخص. إنه يخرق كل البرتوكولات المتبعة.. هذا بمثابة إعلان حرب على الأسرة الملكية".

وتابع المصدر: "هناك غضب حول كيفية قيامهما بذلك دون أي تفكير فيما يتعلق بالآثار المترتبة على المؤسسة الملكية.. الملكة غاضبة بشدة.. كانت الخطة موجودة لمناقشتها والتوصل إلى طريقة تُناسب الجميع في الأسرة".

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" يأتي إعلان التخلي عن حقهما في الملكية بعد عودة الزوجين الملكيين من كندا؛ حيث أمضَيَا عطلة عيد الميلاد.