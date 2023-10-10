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"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين والكويت.. تسجيل 281 إصابة جديدة في الأولى و492 حالة بالثانية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و318 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.


وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.


وفي الكويت سجلت 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 110568 حالة، في حين سُجّلت 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 655 حالة.


وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 698 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء من الفيروس 102722 حالة.

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كورونا في فلسطين والكويت.. تسجيل 281 إصابة جديدة في الأولى و492 حالة بالثانية
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و318 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.


وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.


وفي الكويت سجلت 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 110568 حالة، في حين سُجّلت 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 655 حالة.


وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 698 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء من الفيروس 102722 حالة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
05:06 PM

كورونا في فلسطين والكويت.. تسجيل 281 إصابة جديدة في الأولى و492 حالة بالثانية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و318 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.


وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.


وفي الكويت سجلت 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 110568 حالة، في حين سُجّلت 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى اليوم 655 حالة.


وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 698 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء من الفيروس 102722 حالة.

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