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بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة

لتدنّي مستوى النظافة العامة وسوء تداول الأغذية وتخزينها

أغلقت بلدية محافظة ينبع خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة، 4 منشآت منها غذائية وتجارية، وذلك للعمل قبل الحصول على الرخصة، كما تم إصدار ثلاثة إشعارات لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات الصحية والتعليمات الاحترازية والوقائية.

فيما تمت إزالة البسطات العشوائية للباعة الجائلين من قبل البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم ضبط مخالفات لمنشآت غذائية لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول الأغذية وتخزينها.

كما أهابت البلدية بالجميع أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها، وفق الأنظمة والتعليمات.

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بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة، 4 منشآت منها غذائية وتجارية، وذلك للعمل قبل الحصول على الرخصة، كما تم إصدار ثلاثة إشعارات لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات الصحية والتعليمات الاحترازية والوقائية.

فيما تمت إزالة البسطات العشوائية للباعة الجائلين من قبل البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم ضبط مخالفات لمنشآت غذائية لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول الأغذية وتخزينها.

كما أهابت البلدية بالجميع أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها، وفق الأنظمة والتعليمات.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
05:13 PM

بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة

لتدنّي مستوى النظافة العامة وسوء تداول الأغذية وتخزينها

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع خلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة، 4 منشآت منها غذائية وتجارية، وذلك للعمل قبل الحصول على الرخصة، كما تم إصدار ثلاثة إشعارات لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات الصحية والتعليمات الاحترازية والوقائية.

فيما تمت إزالة البسطات العشوائية للباعة الجائلين من قبل البلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم ضبط مخالفات لمنشآت غذائية لتدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول الأغذية وتخزينها.

كما أهابت البلدية بالجميع أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية عبر مركز الطوارئ الموحد 940 للتعامل معها، وفق الأنظمة والتعليمات.

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