كشفت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن موعد إطلاق وسعر هاتف "ساموسونغ" الجديد القابل للطي، الذي طال الحديث عنه بين أوساط المهتمين بالهواتف الذكية خلال السنوات الماضية. والأسبوع الماضي، عرضت "سامسونغ" خلال مؤتمر خاص بالمطورين، ولأول مرة، جهازها الذكي القابل للطي بالاعتماد على تقنية "إنفينيتي فليكس". ولم تذكر الشركة الكورية الجنوبية شيئًا عن موعد إطلاق "جالاكسي إف" أو ثمنه، إلا أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية نقلت عن "يونهاب"، أن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق في شهر مارس من العام المقبل، وسيصل سعره إلى نحو 1760 دولارًا. ويتحول الجهاز من كمبيوتر لوحي (تابلت) إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج. ويبلغ قياس شاشة الجهاز الخارجية عند طيها 4.58 بوصة، أما عند فتح الجهاز، فيبلغ قياس الشاشة الداخلية 7.3 بوصة. ولم تتضح معالم كثيرة للجهاز، إذ تعمدت "سامسونغ" خلال مؤتمر المطورين، تعتيم الإضاءة أثناء الكشف عن الهاتف، لكي لا تظهر الأزرار وتنكشف تفاصيل تصميمه وفق سكاي نيوز. ومن المتوقع أن يعتمد جهاز "سامسونغ" القابل للطي على نظام "آندرويد"، خاصة أن شركة "قوقل" أعلنت أن نظام التشغيل الخاص بها سيتوافق مع هذه الأنواع من الهواتف الذكية.

الكشف عن موعد إطلاق هاتف سامسونغ القابل للطي.. وسعره صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-13 كشفت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن موعد إطلاق وسعر هاتف "ساموسونغ" الجديد القابل للطي، الذي طال الحديث عنه بين أوساط المهتمين بالهواتف الذكية خلال السنوات الماضية.



والأسبوع الماضي، عرضت "سامسونغ" خلال مؤتمر خاص بالمطورين، ولأول مرة، جهازها الذكي القابل للطي بالاعتماد على تقنية "إنفينيتي فليكس".



ولم تذكر الشركة الكورية الجنوبية شيئًا عن موعد إطلاق "جالاكسي إف" أو ثمنه، إلا أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية نقلت عن "يونهاب"، أن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق في شهر مارس من العام المقبل، وسيصل سعره إلى نحو 1760 دولارًا.



ويتحول الجهاز من كمبيوتر لوحي (تابلت) إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج.



ويبلغ قياس شاشة الجهاز الخارجية عند طيها 4.58 بوصة، أما عند فتح الجهاز، فيبلغ قياس الشاشة الداخلية 7.3 بوصة.



ولم تتضح معالم كثيرة للجهاز، إذ تعمدت "سامسونغ" خلال مؤتمر المطورين، تعتيم الإضاءة أثناء الكشف عن الهاتف، لكي لا تظهر الأزرار وتنكشف تفاصيل تصميمه وفق سكاي نيوز.



ومن المتوقع أن يعتمد جهاز "سامسونغ" القابل للطي على نظام "آندرويد"، خاصة أن شركة "قوقل" أعلنت أن نظام التشغيل الخاص بها سيتوافق مع هذه الأنواع من الهواتف الذكية.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 03:26 PM

الكشف عن موعد إطلاق هاتف سامسونغ القابل للطي.. وسعره يعتمد على تقنية "إنفينيتي فليكس" ويتحول الجهاز من تابلت إلى جوال





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كشفت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن موعد إطلاق وسعر هاتف "ساموسونغ" الجديد القابل للطي، الذي طال الحديث عنه بين أوساط المهتمين بالهواتف الذكية خلال السنوات الماضية.



والأسبوع الماضي، عرضت "سامسونغ" خلال مؤتمر خاص بالمطورين، ولأول مرة، جهازها الذكي القابل للطي بالاعتماد على تقنية "إنفينيتي فليكس".



ولم تذكر الشركة الكورية الجنوبية شيئًا عن موعد إطلاق "جالاكسي إف" أو ثمنه، إلا أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية نقلت عن "يونهاب"، أن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق في شهر مارس من العام المقبل، وسيصل سعره إلى نحو 1760 دولارًا.



ويتحول الجهاز من كمبيوتر لوحي (تابلت) إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج.



ويبلغ قياس شاشة الجهاز الخارجية عند طيها 4.58 بوصة، أما عند فتح الجهاز، فيبلغ قياس الشاشة الداخلية 7.3 بوصة.



ولم تتضح معالم كثيرة للجهاز، إذ تعمدت "سامسونغ" خلال مؤتمر المطورين، تعتيم الإضاءة أثناء الكشف عن الهاتف، لكي لا تظهر الأزرار وتنكشف تفاصيل تصميمه وفق سكاي نيوز.



ومن المتوقع أن يعتمد جهاز "سامسونغ" القابل للطي على نظام "آندرويد"، خاصة أن شركة "قوقل" أعلنت أن نظام التشغيل الخاص بها سيتوافق مع هذه الأنواع من الهواتف الذكية.