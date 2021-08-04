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الأهلي يواجه أبها وديًا .. و"هاسي" يجتمع باللاعبين

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام نظيره "أبها" مساء الجمعة المقبل استعدادًا لاستئناف الموسم الرياضي الجديد.

عقد المدرب "هاسي" اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب، شرح من خلاله البرنامج اللياقي والتكتيكي لتدريبات اليوم، وذلك على أرض الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


بدأت التدريبات بالجري حول المضمار، ثم تمارين لياقية متنوعة لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي لعناصر الفريق، ثم قام المدرب بعمل تدريبات خاصة بالاستحواذ تحت الضغط والتحكم في الكرة والتمرير السريع مع استغلال مساحات الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يواجه أبها وديًا .. و"هاسي" يجتمع باللاعبين
سبق

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام نظيره "أبها" مساء الجمعة المقبل استعدادًا لاستئناف الموسم الرياضي الجديد.

عقد المدرب "هاسي" اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب، شرح من خلاله البرنامج اللياقي والتكتيكي لتدريبات اليوم، وذلك على أرض الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


بدأت التدريبات بالجري حول المضمار، ثم تمارين لياقية متنوعة لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي لعناصر الفريق، ثم قام المدرب بعمل تدريبات خاصة بالاستحواذ تحت الضغط والتحكم في الكرة والتمرير السريع مع استغلال مساحات الملعب.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
11:21 PM

الأهلي يواجه أبها وديًا .. و"هاسي" يجتمع باللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مواجهة ودية أمام نظيره "أبها" مساء الجمعة المقبل استعدادًا لاستئناف الموسم الرياضي الجديد.

عقد المدرب "هاسي" اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب، شرح من خلاله البرنامج اللياقي والتكتيكي لتدريبات اليوم، وذلك على أرض الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.


بدأت التدريبات بالجري حول المضمار، ثم تمارين لياقية متنوعة لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي لعناصر الفريق، ثم قام المدرب بعمل تدريبات خاصة بالاستحواذ تحت الضغط والتحكم في الكرة والتمرير السريع مع استغلال مساحات الملعب.

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