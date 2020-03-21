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الدفاع المدني بالباحة والجوف يحذّران من التقلبات الجوية

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح وأتربة حتى مساء اليوم

نبهت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتَي الباحة والجوف، الجميع إلى ضرورة توخّي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنّي مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل: مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى جريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

من ناحية أخرى نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك؛ حيث تشمل: مدينة تبوك، ومحافظات: الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الـ9 مساءً.

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الدفاع المدني بالباحة والجوف يحذّران من التقلبات الجوية
سبق

نبهت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتَي الباحة والجوف، الجميع إلى ضرورة توخّي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنّي مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل: مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى جريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

من ناحية أخرى نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك؛ حيث تشمل: مدينة تبوك، ومحافظات: الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الـ9 مساءً.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:53 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
03:33 PM

الدفاع المدني بالباحة والجوف يحذّران من التقلبات الجوية

بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار ورياح وأتربة حتى مساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبهت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتَي الباحة والجوف، الجميع إلى ضرورة توخّي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنّي مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل: مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى جريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

من ناحية أخرى نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك؛ حيث تشمل: مدينة تبوك، ومحافظات: الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الـ9 مساءً.

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