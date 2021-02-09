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100 ألف ريال قيمة الجوائز.. قناة اقرأ تُطلق مسابقة "مداح الرسول"

أطلقت قناة اقرأ السعودية مسابقة "مداح الرسول" -صلى الله عليه وسلم- في برنامج يعد الأضخم في هذا المجال، وخصّصت جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.

وأكّدت قناة اقرأ الفضائية، أنها تتيح المشاركة من جميع أنحاء العالم، وذلك بإرسال المشاركات عبر تطبيق الواتساب "00966504167007" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مشيرة إلى أنه سيتم منح الفائز الأول 50 ألف ريال، و30 ألف ريال للفائز الثاني، و20 ألف ريال للفائز الثالث.

وسيتم اختيار 10 مشاركين من مختلف دول العالم للتنافس في كل حلقة، وستعرض مشاركاتهم على لجنة التحكيم المتخصصة في استديو المسابقة، ويتم اختيار متأهلين من كل حلقة للمشاركة في التصفيات النهائية لنيل لقب "مداح الرسول" -صلى الله عليه وسلم-.

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100 ألف ريال قيمة الجوائز.. قناة اقرأ تُطلق مسابقة "مداح الرسول"
سبق

أطلقت قناة اقرأ السعودية مسابقة "مداح الرسول" -صلى الله عليه وسلم- في برنامج يعد الأضخم في هذا المجال، وخصّصت جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.

وأكّدت قناة اقرأ الفضائية، أنها تتيح المشاركة من جميع أنحاء العالم، وذلك بإرسال المشاركات عبر تطبيق الواتساب "00966504167007" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مشيرة إلى أنه سيتم منح الفائز الأول 50 ألف ريال، و30 ألف ريال للفائز الثاني، و20 ألف ريال للفائز الثالث.

وسيتم اختيار 10 مشاركين من مختلف دول العالم للتنافس في كل حلقة، وستعرض مشاركاتهم على لجنة التحكيم المتخصصة في استديو المسابقة، ويتم اختيار متأهلين من كل حلقة للمشاركة في التصفيات النهائية لنيل لقب "مداح الرسول" -صلى الله عليه وسلم-.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:17 AM

100 ألف ريال قيمة الجوائز.. قناة اقرأ تُطلق مسابقة "مداح الرسول"

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خالد علي - الرياض
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أطلقت قناة اقرأ السعودية مسابقة "مداح الرسول" -صلى الله عليه وسلم- في برنامج يعد الأضخم في هذا المجال، وخصّصت جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال.

وأكّدت قناة اقرأ الفضائية، أنها تتيح المشاركة من جميع أنحاء العالم، وذلك بإرسال المشاركات عبر تطبيق الواتساب "00966504167007" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مشيرة إلى أنه سيتم منح الفائز الأول 50 ألف ريال، و30 ألف ريال للفائز الثاني، و20 ألف ريال للفائز الثالث.

وسيتم اختيار 10 مشاركين من مختلف دول العالم للتنافس في كل حلقة، وستعرض مشاركاتهم على لجنة التحكيم المتخصصة في استديو المسابقة، ويتم اختيار متأهلين من كل حلقة للمشاركة في التصفيات النهائية لنيل لقب "مداح الرسول" -صلى الله عليه وسلم-.

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