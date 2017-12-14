النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سن السبعين" تُنقذ البشير من السجن والمحكمة تقرّر إيداعه مؤسسة للإصلاح لعامين

إضافة إلى مصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي وهيئة الدفاع عنه "تشكّك"

قرّرت محكمة سودانية إدانة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي، كما أسقطت حكم السجن عنه؛ لبلوغه سن السبعين، وقررت إيداعه في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي.

من جهتها، أكّدت هيئة الدفاع أنه لم يتسلَّم أيَّ مبالغ مالية، وشكّكت في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، السبت، جلستها؛ للنطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها عمر البشير؛ وسط إجراءات أمنية مشدّدة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعةٍ من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورُّط فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سن السبعين" تُنقذ البشير من السجن والمحكمة تقرّر إيداعه مؤسسة للإصلاح لعامين
سبق

قرّرت محكمة سودانية إدانة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي، كما أسقطت حكم السجن عنه؛ لبلوغه سن السبعين، وقررت إيداعه في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي.

من جهتها، أكّدت هيئة الدفاع أنه لم يتسلَّم أيَّ مبالغ مالية، وشكّكت في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، السبت، جلستها؛ للنطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها عمر البشير؛ وسط إجراءات أمنية مشدّدة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعةٍ من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورُّط فيها.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
01:11 PM

"سن السبعين" تُنقذ البشير من السجن والمحكمة تقرّر إيداعه مؤسسة للإصلاح لعامين

إضافة إلى مصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي وهيئة الدفاع عنه "تشكّك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
10,101

قرّرت محكمة سودانية إدانة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي، كما أسقطت حكم السجن عنه؛ لبلوغه سن السبعين، وقررت إيداعه في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي.

من جهتها، أكّدت هيئة الدفاع أنه لم يتسلَّم أيَّ مبالغ مالية، وشكّكت في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، السبت، جلستها؛ للنطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها عمر البشير؛ وسط إجراءات أمنية مشدّدة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعةٍ من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورُّط فيها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,559
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,973

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة