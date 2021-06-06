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لا تنساقوا خلف الشائعات.. "الصحة": الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر

عملية معقدة وتستخدم فقط لعلاج سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظم وأورام الغدد اللمفاوية

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر، يتم تحت إشراف طبي مشدد.

ودعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقالت "الصحة" إن زراعة الخلايا الجذعية عملية معقدة ودقيقة وتستخدم فقط لعلاج سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظم وأورام الغدد اللمفاوية والسرطان النقوي المتعدد، ولم تثبت فعاليتها في علاج حالات مرضية أخرى.

ولا تستخدم الخلايا لعلاج السكري ولا الشيخوخة ولا أمراض القلب والجلطات والتهاب المفاصل ولا الزهايمر أو الشلل بأنواعه.

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لا تنساقوا خلف الشائعات.. "الصحة": الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر
سبق

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر، يتم تحت إشراف طبي مشدد.

ودعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقالت "الصحة" إن زراعة الخلايا الجذعية عملية معقدة ودقيقة وتستخدم فقط لعلاج سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظم وأورام الغدد اللمفاوية والسرطان النقوي المتعدد، ولم تثبت فعاليتها في علاج حالات مرضية أخرى.

ولا تستخدم الخلايا لعلاج السكري ولا الشيخوخة ولا أمراض القلب والجلطات والتهاب المفاصل ولا الزهايمر أو الشلل بأنواعه.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
12:51 PM

لا تنساقوا خلف الشائعات.. "الصحة": الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر

عملية معقدة وتستخدم فقط لعلاج سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظم وأورام الغدد اللمفاوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,176

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن الخلايا الجذعية إجراء طبي عالي المخاطر، يتم تحت إشراف طبي مشدد.

ودعت الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقالت "الصحة" إن زراعة الخلايا الجذعية عملية معقدة ودقيقة وتستخدم فقط لعلاج سرطان الدم الحاد وفشل نخاع العظم وأورام الغدد اللمفاوية والسرطان النقوي المتعدد، ولم تثبت فعاليتها في علاج حالات مرضية أخرى.

ولا تستخدم الخلايا لعلاج السكري ولا الشيخوخة ولا أمراض القلب والجلطات والتهاب المفاصل ولا الزهايمر أو الشلل بأنواعه.

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