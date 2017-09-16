قال الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود؛ الملقب بـ "السامر"، ممتدحاً صفات أخيه عبدالله بن سعود؛ في قصيدةٍ نظّمها بعنوان: "عبدالله ارقا بك بروس المشاريف": "خصال أخي عبدالله ومواقفه لا تعد ولا تحصى مع الجميع".
وعن أفعاله، أضاف: "أما أفعاله فهي خلية نابضة بالعطاء فكرم ومروءة وشهامة وغيرها من الخصال الحميدة التي نرفع بها رؤوسنا متفاخرين ومتباهين به، مبيناً أن هذه المشاعر الشعرية التي جاش فيها ما هي إلا شهادة حب ووفاء.
وجاءت قصيدة "السامر" على النحو التالي:
"عبدالله ارقا بك بـروس المشاريـف .. رفعـت راسـي بالوفـا والشهـامـه
يا ولد ابوي سعود غيث الملاهيف .. مبداً علـى غيـرك فرضـت احترامـه
شهادة وفاء يكتبها "السامر" ممتدحاً أخاه: "عبدالله ارقا بك بروس المشاريف"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-09-16
قال الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود؛ الملقب بـ "السامر"، ممتدحاً صفات أخيه عبدالله بن سعود؛ في قصيدةٍ نظّمها بعنوان: "عبدالله ارقا بك بروس المشاريف": "خصال أخي عبدالله ومواقفه لا تعد ولا تحصى مع الجميع".
وعن أفعاله، أضاف: "أما أفعاله فهي خلية نابضة بالعطاء فكرم ومروءة وشهامة وغيرها من الخصال الحميدة التي نرفع بها رؤوسنا متفاخرين ومتباهين به، مبيناً أن هذه المشاعر الشعرية التي جاش فيها ما هي إلا شهادة حب ووفاء.
وجاءت قصيدة "السامر" على النحو التالي:
"عبدالله ارقا بك بـروس المشاريـف .. رفعـت راسـي بالوفـا والشهـامـه
يا ولد ابوي سعود غيث الملاهيف .. مبداً علـى غيـرك فرضـت احترامـه
قال الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود؛ الملقب بـ "السامر"، ممتدحاً صفات أخيه عبدالله بن سعود؛ في قصيدةٍ نظّمها بعنوان: "عبدالله ارقا بك بروس المشاريف": "خصال أخي عبدالله ومواقفه لا تعد ولا تحصى مع الجميع".
وعن أفعاله، أضاف: "أما أفعاله فهي خلية نابضة بالعطاء فكرم ومروءة وشهامة وغيرها من الخصال الحميدة التي نرفع بها رؤوسنا متفاخرين ومتباهين به، مبيناً أن هذه المشاعر الشعرية التي جاش فيها ما هي إلا شهادة حب ووفاء.
وجاءت قصيدة "السامر" على النحو التالي:
"عبدالله ارقا بك بـروس المشاريـف .. رفعـت راسـي بالوفـا والشهـامـه
يا ولد ابوي سعود غيث الملاهيف .. مبداً علـى غيـرك فرضـت احترامـه