"عين الرفق".. حملة تنطلق بجدة و"البيئة" تتوعد المسيئين للحيوانات

تشارك بها جهات تطوعية لتحسين الوعي ومستوى الإيواء المعيشي والصحي

أطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ومدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة الدكتور علي الدويرج، حملة تطوعية تستمر لمدة أسبوعين في محافظة جدة اعتبارًا من اليوم الأحد في مجال الرفق بالحيوان تحت مسمى "عين الرفق".



وتشارك عدد من الجهات التطوعية ممثلة بجمعية رحمة للرفق بالحيوان، وفريق "تعايش معي" التطوعي، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالرفق بالحيوان في المحافظة وتحسين مستوى ظروف الإيواء المعيشية والصحية في محلات الحيوانات الأليفة، والتوعية بنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقال "الغامدي": إيمانًا بالعمل التطوعي واستشعارًا لأهميته بادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض فرصة "عين الرفق" التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، لتفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات المملكة للوصول الى مليون متطوع بحلول عام 2030م، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، فالتطوع يعتبر أحد أهم ركائز التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني، وهي ثقافة راسخة لدى السعوديين الذين يجتهدون في سبيل جعل دولتهم الأولى في العالم بكافة المجالات الإنسانية والعلمية، مقدماً شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح هذا الحملة، داعياً الجميع للمشاركة فيها.



من جهته، أوضح "الدويرج"، أن المبادرة هي عبارة عن جهد تطوعي ترعاه وتدعمه الوزارة يهدف إلى تمكين الجهات التطوعية لتعزيز تكامل الجهود في مجال الرفق بالحيوان ورفع الوعي بحقوق الحيوانات، وتمكين المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى ذلك، مضيفاً أن الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على المسيئين للحيوانات وفق ما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقالت "مياسر بندقجي"، أن حملة "تعايش معي" تدعو إلى الرفق بالحيوان وزيادة الوعي بضرورة توفير الرعاية للحيوانات، ووقف إيذائها، فهدفها الأساسي هو الاهتمام بالحيوانات والرفق بها، كما أنها تساعد الناس على التعرف على ضرورة تبني الحيوانات بدل تركها في الشارع.





يُذكر أن حملة "عين الرفق" بمحافظة جدة هي الحملة الثالثة من حملات عين الرفق التي ترعاها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات التطوعية.



وستشرع الوزارة في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفته للأنظمة المذكورة، داعية مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أي مخالفات لتلك الأنظمة عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ (8002470000) على مدار الساعة.