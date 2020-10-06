النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمسة وفاء.. السديس يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم لأبطال الحد الجنوبي

تقدير تجاه ما يقدمونه من تضحيات جسيمة لرفع راية التوحيد والذود عن بلادنا الغالية

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك إلى أبطالنا الأشاوس في الحد الجنوبي، ويأتي ذلك في لمسة وفاء ومحبة وتقدير تجاه ما يقدمونه من تضحيات جسيمة لرفع راية التوحيد والذود عن بلادنا الغالية.

وأبان "السديس" أن هذه المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة تجاه جنود المملكة، وتعبيرًا عن الامتنان لما يقوم به هؤلاء الأبطال في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وما يقدمونه من تضحيات عظيمة للذود عن بلاد الحرمين والتي تحتضن أطهر المقدسات وقبلة المسلمين ومهوى الأفئدة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الختام دعا "السديس" الله أن يحفظ جنودنا الأشاوس، وأن ينصرهم نصرًا مؤزرًا، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يدحر أعداء الإسلام عاجلًا غير آجل.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمسة وفاء.. السديس يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم لأبطال الحد الجنوبي
سبق

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك إلى أبطالنا الأشاوس في الحد الجنوبي، ويأتي ذلك في لمسة وفاء ومحبة وتقدير تجاه ما يقدمونه من تضحيات جسيمة لرفع راية التوحيد والذود عن بلادنا الغالية.

وأبان "السديس" أن هذه المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة تجاه جنود المملكة، وتعبيرًا عن الامتنان لما يقوم به هؤلاء الأبطال في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وما يقدمونه من تضحيات عظيمة للذود عن بلاد الحرمين والتي تحتضن أطهر المقدسات وقبلة المسلمين ومهوى الأفئدة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الختام دعا "السديس" الله أن يحفظ جنودنا الأشاوس، وأن ينصرهم نصرًا مؤزرًا، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يدحر أعداء الإسلام عاجلًا غير آجل.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
01:56 PM

لمسة وفاء.. السديس يوجه بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم لأبطال الحد الجنوبي

تقدير تجاه ما يقدمونه من تضحيات جسيمة لرفع راية التوحيد والذود عن بلادنا الغالية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,754

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتسيير شاحنتين محملتين بماء زمزم المبارك إلى أبطالنا الأشاوس في الحد الجنوبي، ويأتي ذلك في لمسة وفاء ومحبة وتقدير تجاه ما يقدمونه من تضحيات جسيمة لرفع راية التوحيد والذود عن بلادنا الغالية.

وأبان "السديس" أن هذه المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة تجاه جنود المملكة، وتعبيرًا عن الامتنان لما يقوم به هؤلاء الأبطال في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وما يقدمونه من تضحيات عظيمة للذود عن بلاد الحرمين والتي تحتضن أطهر المقدسات وقبلة المسلمين ومهوى الأفئدة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الختام دعا "السديس" الله أن يحفظ جنودنا الأشاوس، وأن ينصرهم نصرًا مؤزرًا، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يدحر أعداء الإسلام عاجلًا غير آجل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,518
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,141

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة