النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غرفة عمليات الهلال الأحمر.. عيون ساهرة على خدمة الحجيج بالمشاعر المقدسة

أكثر من 170 موظفاً يعملون على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات الإسعافية

أكثر من 170 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع البلاغات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في غرفة العمليات المركزية بالعاصمة المقدسة، والتي تقوم بدورها في استقبال البلاغات وتحويلها إلى الفرق الإسعافية المنتشرة في كافة نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر منى وعرفات ومزدلفة.

وفي التفاصيل، تضم غرفة العلميات المركزية أربع وحدات تشمل وحدة استقبال البلاغات ووحدة الترحيل والمتابعة والوحدة الطبية ووحدة المترجمين، كما توفر هيئة الهلال الأحمر السعودي منظومة تقنية متكاملة وتجهيزات متطورة لرفع مستوى جودة العمل وضمان الاستجابة الفورية لكافة البلاغات الإسعافية.

وتعمل الوحدة الطبية على متابعة الحالات الإسعافية عبر الهاتف وتوجيه المبلغين وإرشادهم بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي لا تحتاج للنقل إلى المستشفى، أما وحدة المترجمين يتم تحويل البلاغات إليها في حال عدم إجادة المُبلغ للغة العربية حيث تتولى أخذ المعلومات الأساسية بستة لغات مختلفة، ومن ثم يتم تحويل البلاغ إلى وحدة الترحيل والمتابعة والتي تتولى ترحيل البلاغ إلى الفرق الإسعافية في الميدان ومن ثم مباشرة الحالة حتى وصول سيارة الإسعاف وتقديم الرعاية لها.

وتستقبل غرفة العمليات المركزية البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو من خلال تطبيق "اسعفني" الذي يوفر للمستخدمين إمكانية طلب الخدمة الإسعافية بتسعة لغات مختلفة عبر الهواتف الذكية على أنظمة التشغيل أبل وأندرويد، كما يتيح للمستخدمين طلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس غرفة العمليات المركزية عبدالعزيز المروان، جاهزية كافة الطواقم التشغيلية ورفعت الغرفة حالة الجاهزية لاستقبال البلاغات والتعامل معها، من خلال الأنظمة التقنية المتطورة التي توفرها هيئة الهلال الأحمر لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر استقبلت خلال موسم الحج في العام الماضي أكثر من ٢٦ ألف بلاغ إسعافي، تم مباشرتها من جانب الفرق الإسعافية في نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى والطرق المؤدية إليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غرفة عمليات الهلال الأحمر.. عيون ساهرة على خدمة الحجيج بالمشاعر المقدسة
سبق

أكثر من 170 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع البلاغات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في غرفة العمليات المركزية بالعاصمة المقدسة، والتي تقوم بدورها في استقبال البلاغات وتحويلها إلى الفرق الإسعافية المنتشرة في كافة نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر منى وعرفات ومزدلفة.

وفي التفاصيل، تضم غرفة العلميات المركزية أربع وحدات تشمل وحدة استقبال البلاغات ووحدة الترحيل والمتابعة والوحدة الطبية ووحدة المترجمين، كما توفر هيئة الهلال الأحمر السعودي منظومة تقنية متكاملة وتجهيزات متطورة لرفع مستوى جودة العمل وضمان الاستجابة الفورية لكافة البلاغات الإسعافية.

وتعمل الوحدة الطبية على متابعة الحالات الإسعافية عبر الهاتف وتوجيه المبلغين وإرشادهم بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي لا تحتاج للنقل إلى المستشفى، أما وحدة المترجمين يتم تحويل البلاغات إليها في حال عدم إجادة المُبلغ للغة العربية حيث تتولى أخذ المعلومات الأساسية بستة لغات مختلفة، ومن ثم يتم تحويل البلاغ إلى وحدة الترحيل والمتابعة والتي تتولى ترحيل البلاغ إلى الفرق الإسعافية في الميدان ومن ثم مباشرة الحالة حتى وصول سيارة الإسعاف وتقديم الرعاية لها.

وتستقبل غرفة العمليات المركزية البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو من خلال تطبيق "اسعفني" الذي يوفر للمستخدمين إمكانية طلب الخدمة الإسعافية بتسعة لغات مختلفة عبر الهواتف الذكية على أنظمة التشغيل أبل وأندرويد، كما يتيح للمستخدمين طلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس غرفة العمليات المركزية عبدالعزيز المروان، جاهزية كافة الطواقم التشغيلية ورفعت الغرفة حالة الجاهزية لاستقبال البلاغات والتعامل معها، من خلال الأنظمة التقنية المتطورة التي توفرها هيئة الهلال الأحمر لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر استقبلت خلال موسم الحج في العام الماضي أكثر من ٢٦ ألف بلاغ إسعافي، تم مباشرتها من جانب الفرق الإسعافية في نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى والطرق المؤدية إليها.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:10 PM

غرفة عمليات الهلال الأحمر.. عيون ساهرة على خدمة الحجيج بالمشاعر المقدسة

أكثر من 170 موظفاً يعملون على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات الإسعافية

A A A
عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
40

أكثر من 170 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع البلاغات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في غرفة العمليات المركزية بالعاصمة المقدسة، والتي تقوم بدورها في استقبال البلاغات وتحويلها إلى الفرق الإسعافية المنتشرة في كافة نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر منى وعرفات ومزدلفة.

وفي التفاصيل، تضم غرفة العلميات المركزية أربع وحدات تشمل وحدة استقبال البلاغات ووحدة الترحيل والمتابعة والوحدة الطبية ووحدة المترجمين، كما توفر هيئة الهلال الأحمر السعودي منظومة تقنية متكاملة وتجهيزات متطورة لرفع مستوى جودة العمل وضمان الاستجابة الفورية لكافة البلاغات الإسعافية.

وتعمل الوحدة الطبية على متابعة الحالات الإسعافية عبر الهاتف وتوجيه المبلغين وإرشادهم بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي لا تحتاج للنقل إلى المستشفى، أما وحدة المترجمين يتم تحويل البلاغات إليها في حال عدم إجادة المُبلغ للغة العربية حيث تتولى أخذ المعلومات الأساسية بستة لغات مختلفة، ومن ثم يتم تحويل البلاغ إلى وحدة الترحيل والمتابعة والتي تتولى ترحيل البلاغ إلى الفرق الإسعافية في الميدان ومن ثم مباشرة الحالة حتى وصول سيارة الإسعاف وتقديم الرعاية لها.

وتستقبل غرفة العمليات المركزية البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو من خلال تطبيق "اسعفني" الذي يوفر للمستخدمين إمكانية طلب الخدمة الإسعافية بتسعة لغات مختلفة عبر الهواتف الذكية على أنظمة التشغيل أبل وأندرويد، كما يتيح للمستخدمين طلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس غرفة العمليات المركزية عبدالعزيز المروان، جاهزية كافة الطواقم التشغيلية ورفعت الغرفة حالة الجاهزية لاستقبال البلاغات والتعامل معها، من خلال الأنظمة التقنية المتطورة التي توفرها هيئة الهلال الأحمر لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر استقبلت خلال موسم الحج في العام الماضي أكثر من ٢٦ ألف بلاغ إسعافي، تم مباشرتها من جانب الفرق الإسعافية في نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى والطرق المؤدية إليها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,378
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,522
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,561
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,609

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة