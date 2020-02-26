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"الوكالة النسائية بالمسجد الحرام" تنظّم حملة توعوية عن "كورونا"

لقاءات صحية حول مصدر الفيروس والأعراض والخطوات العملية للوقاية

نظّمت الوكالة النسائية بالمسجد الحرام، أمس، حملة تثقيفية صحية للتوعية بفيروس كورونا الجديد، لجميع منسوبات الإدارات العامة والوحدات في الوكالة النسائية، بالتنسيق مع مديرة وحدة تنسيق الأعمال الخارجية العنود بنت فهد الدهاس، بحضور الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، في قبو توسعة الملك فهد بالمسجد الحرام.

شَمِلت الحملةُ عقد ثلاثة لقاءات توعوية وصحية، شملت التعريف بفيروس كورونا الجديد ومصدره وأعراضه ومدة ظهورها، والخطوات العملية للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأوضحت مديرة وحدة تنسيق الأعمال الخارجية العنود الدهاس، أن الوكالة النسائية تعمل على نشر الوعي الصحي بين المنسوبات؛ من خلال تنظيم لقاءات وبرامج توعوية مستمرة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بإشراف ودعم من الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ سائلةً المولى العلي القدير، أن يُديم على الجميع الصحة، ويُلبسهم لباس العافية في ظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.

الوكالة النسائية بالمسجد الحرام المسجد الحرام مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوكالة النسائية بالمسجد الحرام" تنظّم حملة توعوية عن "كورونا"
سبق

نظّمت الوكالة النسائية بالمسجد الحرام، أمس، حملة تثقيفية صحية للتوعية بفيروس كورونا الجديد، لجميع منسوبات الإدارات العامة والوحدات في الوكالة النسائية، بالتنسيق مع مديرة وحدة تنسيق الأعمال الخارجية العنود بنت فهد الدهاس، بحضور الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، في قبو توسعة الملك فهد بالمسجد الحرام.

شَمِلت الحملةُ عقد ثلاثة لقاءات توعوية وصحية، شملت التعريف بفيروس كورونا الجديد ومصدره وأعراضه ومدة ظهورها، والخطوات العملية للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأوضحت مديرة وحدة تنسيق الأعمال الخارجية العنود الدهاس، أن الوكالة النسائية تعمل على نشر الوعي الصحي بين المنسوبات؛ من خلال تنظيم لقاءات وبرامج توعوية مستمرة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بإشراف ودعم من الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ سائلةً المولى العلي القدير، أن يُديم على الجميع الصحة، ويُلبسهم لباس العافية في ظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:12 AM

"الوكالة النسائية بالمسجد الحرام" تنظّم حملة توعوية عن "كورونا"

لقاءات صحية حول مصدر الفيروس والأعراض والخطوات العملية للوقاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نظّمت الوكالة النسائية بالمسجد الحرام، أمس، حملة تثقيفية صحية للتوعية بفيروس كورونا الجديد، لجميع منسوبات الإدارات العامة والوحدات في الوكالة النسائية، بالتنسيق مع مديرة وحدة تنسيق الأعمال الخارجية العنود بنت فهد الدهاس، بحضور الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، في قبو توسعة الملك فهد بالمسجد الحرام.

شَمِلت الحملةُ عقد ثلاثة لقاءات توعوية وصحية، شملت التعريف بفيروس كورونا الجديد ومصدره وأعراضه ومدة ظهورها، والخطوات العملية للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأوضحت مديرة وحدة تنسيق الأعمال الخارجية العنود الدهاس، أن الوكالة النسائية تعمل على نشر الوعي الصحي بين المنسوبات؛ من خلال تنظيم لقاءات وبرامج توعوية مستمرة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بإشراف ودعم من الوكيل المساعد للشؤون النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ سائلةً المولى العلي القدير، أن يُديم على الجميع الصحة، ويُلبسهم لباس العافية في ظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.

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