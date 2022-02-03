اجتياز ٦ طلاب وطالبات من تعليم الرياض مقياس الموهوبين العرب

ضمن ٢٣٠ موهوبًا وموهوبة ينتمون إلى ١٢ دولة عربية

نجح ستة طلاب وطالبات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في اجتياز مقياس مبادرة الموهوبين العرب في دورته الأولى للعام ٢٠٢١م ضمن ٢٣٠ موهوبًا وموهوبة من ١٢ دولة عربية.

وتأهلت الطالبة يارا خالد العويد، لبرنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة وبرنامج موهبة الإثرائي العالمي وبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي كموهبة استثنائية.



فيما تأهلت الطالبة لينة أحمد شافعي، لبرنامج موهبة الإثرائي العالمي وبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بعد أن حصلت على نتيجة موهوب.

وتأهل كل من عبدالله سليمان السليمان، وتركي ماجد الملافخ، وريما حسين الكثيري، وعبدالله حسين الكثيري، لبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بعد أن حصلوا على نتيجة واعد بالموهبة .

جدير بالذكر أن مبادرة الموهوبين العرب تهدف إلى تمكين الموهبة والإبداع كونهم الرافد الأساسي لازدهار العالم العربي، إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في العالم العربي، تعزيز الشغف بالعلوم لبناء قيادات شابة عربية واعدة.