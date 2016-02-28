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أمانة جدة تغلق 279 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة للحد من كورونا

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين, 279 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7436 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد نحو 406 مخالفات، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي, للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تغلق 279 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين, 279 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7436 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد نحو 406 مخالفات، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي, للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
03:12 PM

أمانة جدة تغلق 279 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة للحد من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين, 279 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7436 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد نحو 406 مخالفات، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي, للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

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