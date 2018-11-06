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سوق داخل المدرسة.. ثانوية بالظهران تدرّب طلابها على البيع والشراء "صور"

لتعزيزهم علمياً وسلوكياً ومهنياً تماشياً مع "الرؤية 30" والانخراط بمجالات التوطين

قامت إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الظهران، مؤخراً، بافتتاح سوق داخل المدرسة يحتوي على متاجر للطلاب؛ ليتمكنوا من بيع وتسويق منتجاتهم، واكتساب مهارات البيع والتسويق.

وفي التفاصيل، أقامت ثانوية الظهران الحكومية مهرجاناً داخل المدرسة، يتضمن سوقاً لمنتجات الطلاب من مأكولات ومشروبات ومنتجات يدوية وخلافه؛ حيث يهدف المهرجان إلى تعزيز الطلاب علمياً وسلوكياً ومهنياً؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك بهدف تهيئتهم للانخراط في مجالات التوطين التي يطلبها سوق العمل السعودي.

من جانبه، أكد قائد المدرسة سعد الشهراني، أهمية مثل هذه الأنشطة التي تعطي الطلاب صورة وفكرة عن التجارة، وتنمي لديهم مهارات التسويق، وتهيئهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً؛ مشيداً بالتفاعل الكبير الذي شهده المهرجان والحماس الكبير الذي أبداه الطلاب.

يُذكر أن المهرجان تم افتتاحه بحضور مدير مكتب التعليم بالظهران سعيد القحطاني، وكذلك رئيس بلدية الظهران المهندس محمد الجاسم وبعض منسوبي الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق داخل المدرسة.. ثانوية بالظهران تدرّب طلابها على البيع والشراء "صور"
سبق

قامت إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الظهران، مؤخراً، بافتتاح سوق داخل المدرسة يحتوي على متاجر للطلاب؛ ليتمكنوا من بيع وتسويق منتجاتهم، واكتساب مهارات البيع والتسويق.

وفي التفاصيل، أقامت ثانوية الظهران الحكومية مهرجاناً داخل المدرسة، يتضمن سوقاً لمنتجات الطلاب من مأكولات ومشروبات ومنتجات يدوية وخلافه؛ حيث يهدف المهرجان إلى تعزيز الطلاب علمياً وسلوكياً ومهنياً؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك بهدف تهيئتهم للانخراط في مجالات التوطين التي يطلبها سوق العمل السعودي.

من جانبه، أكد قائد المدرسة سعد الشهراني، أهمية مثل هذه الأنشطة التي تعطي الطلاب صورة وفكرة عن التجارة، وتنمي لديهم مهارات التسويق، وتهيئهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً؛ مشيداً بالتفاعل الكبير الذي شهده المهرجان والحماس الكبير الذي أبداه الطلاب.

يُذكر أن المهرجان تم افتتاحه بحضور مدير مكتب التعليم بالظهران سعيد القحطاني، وكذلك رئيس بلدية الظهران المهندس محمد الجاسم وبعض منسوبي الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:58 AM

سوق داخل المدرسة.. ثانوية بالظهران تدرّب طلابها على البيع والشراء "صور"

لتعزيزهم علمياً وسلوكياً ومهنياً تماشياً مع "الرؤية 30" والانخراط بمجالات التوطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قامت إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الظهران، مؤخراً، بافتتاح سوق داخل المدرسة يحتوي على متاجر للطلاب؛ ليتمكنوا من بيع وتسويق منتجاتهم، واكتساب مهارات البيع والتسويق.

وفي التفاصيل، أقامت ثانوية الظهران الحكومية مهرجاناً داخل المدرسة، يتضمن سوقاً لمنتجات الطلاب من مأكولات ومشروبات ومنتجات يدوية وخلافه؛ حيث يهدف المهرجان إلى تعزيز الطلاب علمياً وسلوكياً ومهنياً؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030؛ وذلك بهدف تهيئتهم للانخراط في مجالات التوطين التي يطلبها سوق العمل السعودي.

من جانبه، أكد قائد المدرسة سعد الشهراني، أهمية مثل هذه الأنشطة التي تعطي الطلاب صورة وفكرة عن التجارة، وتنمي لديهم مهارات التسويق، وتهيئهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً؛ مشيداً بالتفاعل الكبير الذي شهده المهرجان والحماس الكبير الذي أبداه الطلاب.

يُذكر أن المهرجان تم افتتاحه بحضور مدير مكتب التعليم بالظهران سعيد القحطاني، وكذلك رئيس بلدية الظهران المهندس محمد الجاسم وبعض منسوبي الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.

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