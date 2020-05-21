النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دوري جود": مساهمات بـ 3.5 مليون لتمليك مساكن لـ 12 أسرة محتاجة

شارك فيه 16 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اختُتم مساء أمس "دوري جود" الذي أطلقته وزارتا الرياضة والإسكان بالتعاون مع منصة جود الإسكان، وذلك بعد مشاركة 16 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أسهمت جماهيرها في جمع أكثر من 3.5 مليون ريال لـ"منصة جود" لتوفير 12 مسكنًا لأسر ضمانية من فئة الأشد احتياجًا.

وكان الدوري الذي انطلق في الـ16 من شهر رمضان المبارك الحالي يهدف إلى جمع العطاءات والمساهمات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا، ممن تنطبق عليها شروط الدعم السكني على مستوى مناطق السعودية كافة.

وانطلقت فعاليات الدوري تحت وسم "#دوري_جود" على منصة تويتر بين فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين البالغة 16 فريقًا، بمشاركة جماهيرها في تقديم العطاء الخيري، وتغطية الحالات المستحقة في منصة "جود الإسكان" التي ستُخصَّص لكل نادٍ، وتنتهي بتتويج النادي الفائز بتغطية أكبر عدد من الحالات.

وتأتي منافسة "دوري جود" ضمن سلسلة من منافسات تفاعلية خيرية عدة، أطلقتها «جود الإسكان» على حسابها في شبكة تويتر خلال الشهر الفضيل، مثل منافسة "جود النجوم"، و"جود الشعراء"، و"جود الموظفين".

كما جاء "دوري جود" في ظل فعاليات حملة "كل يوم بيت"، التي انطلقت باكورة أنشطتها مطلع شهر رمضان المبارك لتحفيز العطاءات الخيرية الفردية من صدقات وزكوات، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وبآلية محوكمة وشفافة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه. كما تعد منصة «جود الإسكان» واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية.

وزارة الرياضة وزارة الإسكان جود الإسكان دوري جود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دوري جود": مساهمات بـ 3.5 مليون لتمليك مساكن لـ 12 أسرة محتاجة
سبق

اختُتم مساء أمس "دوري جود" الذي أطلقته وزارتا الرياضة والإسكان بالتعاون مع منصة جود الإسكان، وذلك بعد مشاركة 16 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أسهمت جماهيرها في جمع أكثر من 3.5 مليون ريال لـ"منصة جود" لتوفير 12 مسكنًا لأسر ضمانية من فئة الأشد احتياجًا.

وكان الدوري الذي انطلق في الـ16 من شهر رمضان المبارك الحالي يهدف إلى جمع العطاءات والمساهمات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا، ممن تنطبق عليها شروط الدعم السكني على مستوى مناطق السعودية كافة.

وانطلقت فعاليات الدوري تحت وسم "#دوري_جود" على منصة تويتر بين فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين البالغة 16 فريقًا، بمشاركة جماهيرها في تقديم العطاء الخيري، وتغطية الحالات المستحقة في منصة "جود الإسكان" التي ستُخصَّص لكل نادٍ، وتنتهي بتتويج النادي الفائز بتغطية أكبر عدد من الحالات.

وتأتي منافسة "دوري جود" ضمن سلسلة من منافسات تفاعلية خيرية عدة، أطلقتها «جود الإسكان» على حسابها في شبكة تويتر خلال الشهر الفضيل، مثل منافسة "جود النجوم"، و"جود الشعراء"، و"جود الموظفين".

كما جاء "دوري جود" في ظل فعاليات حملة "كل يوم بيت"، التي انطلقت باكورة أنشطتها مطلع شهر رمضان المبارك لتحفيز العطاءات الخيرية الفردية من صدقات وزكوات، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وبآلية محوكمة وشفافة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه. كما تعد منصة «جود الإسكان» واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
02:07 AM

"دوري جود": مساهمات بـ 3.5 مليون لتمليك مساكن لـ 12 أسرة محتاجة

شارك فيه 16 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,258

اختُتم مساء أمس "دوري جود" الذي أطلقته وزارتا الرياضة والإسكان بالتعاون مع منصة جود الإسكان، وذلك بعد مشاركة 16 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أسهمت جماهيرها في جمع أكثر من 3.5 مليون ريال لـ"منصة جود" لتوفير 12 مسكنًا لأسر ضمانية من فئة الأشد احتياجًا.

وكان الدوري الذي انطلق في الـ16 من شهر رمضان المبارك الحالي يهدف إلى جمع العطاءات والمساهمات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا، ممن تنطبق عليها شروط الدعم السكني على مستوى مناطق السعودية كافة.

وانطلقت فعاليات الدوري تحت وسم "#دوري_جود" على منصة تويتر بين فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين البالغة 16 فريقًا، بمشاركة جماهيرها في تقديم العطاء الخيري، وتغطية الحالات المستحقة في منصة "جود الإسكان" التي ستُخصَّص لكل نادٍ، وتنتهي بتتويج النادي الفائز بتغطية أكبر عدد من الحالات.

وتأتي منافسة "دوري جود" ضمن سلسلة من منافسات تفاعلية خيرية عدة، أطلقتها «جود الإسكان» على حسابها في شبكة تويتر خلال الشهر الفضيل، مثل منافسة "جود النجوم"، و"جود الشعراء"، و"جود الموظفين".

كما جاء "دوري جود" في ظل فعاليات حملة "كل يوم بيت"، التي انطلقت باكورة أنشطتها مطلع شهر رمضان المبارك لتحفيز العطاءات الخيرية الفردية من صدقات وزكوات، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وبآلية محوكمة وشفافة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه. كما تعد منصة «جود الإسكان» واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة