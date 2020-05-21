"دوري جود": مساهمات بـ 3.5 مليون لتمليك مساكن لـ 12 أسرة محتاجة

شارك فيه 16 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اختُتم مساء أمس "دوري جود" الذي أطلقته وزارتا الرياضة والإسكان بالتعاون مع منصة جود الإسكان، وذلك بعد مشاركة 16 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أسهمت جماهيرها في جمع أكثر من 3.5 مليون ريال لـ"منصة جود" لتوفير 12 مسكنًا لأسر ضمانية من فئة الأشد احتياجًا.

وكان الدوري الذي انطلق في الـ16 من شهر رمضان المبارك الحالي يهدف إلى جمع العطاءات والمساهمات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا، ممن تنطبق عليها شروط الدعم السكني على مستوى مناطق السعودية كافة.

وانطلقت فعاليات الدوري تحت وسم "#دوري_جود" على منصة تويتر بين فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين البالغة 16 فريقًا، بمشاركة جماهيرها في تقديم العطاء الخيري، وتغطية الحالات المستحقة في منصة "جود الإسكان" التي ستُخصَّص لكل نادٍ، وتنتهي بتتويج النادي الفائز بتغطية أكبر عدد من الحالات.

وتأتي منافسة "دوري جود" ضمن سلسلة من منافسات تفاعلية خيرية عدة، أطلقتها «جود الإسكان» على حسابها في شبكة تويتر خلال الشهر الفضيل، مثل منافسة "جود النجوم"، و"جود الشعراء"، و"جود الموظفين".

كما جاء "دوري جود" في ظل فعاليات حملة "كل يوم بيت"، التي انطلقت باكورة أنشطتها مطلع شهر رمضان المبارك لتحفيز العطاءات الخيرية الفردية من صدقات وزكوات، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وبآلية محوكمة وشفافة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه. كما تعد منصة «جود الإسكان» واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع السعودي في برامج التنمية المجتمعية.