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تميل للاعتدال فجراً.. تعرَّف على فرص الأمطار وأجواء الأحد وفق توقعات "الحصيني"

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد، حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان، ومرتفعات: عسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعُمان واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تميل للاعتدال فجراً.. تعرَّف على فرص الأمطار وأجواء الأحد وفق توقعات "الحصيني"
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد، حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان، ومرتفعات: عسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعُمان واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:33 AM

تميل للاعتدال فجراً.. تعرَّف على فرص الأمطار وأجواء الأحد وفق توقعات "الحصيني"

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد، حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجراً.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان، ومرتفعات: عسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعُمان واليمن.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

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