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تونس: تشهد موجة وبائية غير مسبوقة لسلالتَي كورونا "ألفا" و"دلتا"

ارتفاع في عدد الإصابات وأرقام الضحايا

قالت وزارة الصحة التونسية، إن البلاد تشهد انتشاراً واسعا لسلالتَيْن متحورتَيْن من فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، قالت الوزارة إن "بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالتَيْن المتحورتَيْن (ألفا) و(دلتا) في جُل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات، وأيضاً ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.

تخوض بلادنا حرباً حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعاً رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف إلى جانب فرقنا الصحية".

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تونس: تشهد موجة وبائية غير مسبوقة لسلالتَي كورونا "ألفا" و"دلتا"
سبق

قالت وزارة الصحة التونسية، إن البلاد تشهد انتشاراً واسعا لسلالتَيْن متحورتَيْن من فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، قالت الوزارة إن "بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالتَيْن المتحورتَيْن (ألفا) و(دلتا) في جُل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات، وأيضاً ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.

تخوض بلادنا حرباً حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعاً رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف إلى جانب فرقنا الصحية".

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:30 AM

تونس: تشهد موجة وبائية غير مسبوقة لسلالتَي كورونا "ألفا" و"دلتا"

ارتفاع في عدد الإصابات وأرقام الضحايا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة التونسية، إن البلاد تشهد انتشاراً واسعا لسلالتَيْن متحورتَيْن من فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، قالت الوزارة إن "بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالتَيْن المتحورتَيْن (ألفا) و(دلتا) في جُل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات، وأيضاً ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.

تخوض بلادنا حرباً حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعاً رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف إلى جانب فرقنا الصحية".

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