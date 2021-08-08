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"الصحة": تسجيل 731 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 620 خلال الـ24 ساعة الماضية

سلطنة عمان تبدأ تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا

ضِمن الجهود لتوسيع الفئات المستهدفة من التحصين

بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار في سلطنة عمان اليوم الأحد، حملة التطعيم بالجرعة الأولى لطلبة المدارس من سن 12 سنة فما فوق، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتوسيع الفئات المستهدفة من التحصين في جميع محافظات السلطنة.

وقال الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار: إن عملية التحصين تشهد تطورًا كبيرًا من حيث الإقبال المستمر من قِبَل المواطنين والمقيمين، وكذلك من حيث توسيع الفئات المستهدفة؛ مما يعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة لضمان سلامة أبناء هذا الوطن من خلال السعي الدؤوب نحو توفير الكميات الكافية من "الطعوم" في جميع أنحاء السلطنة.

وأكد "المشيخي" أن جميع مراكز التحصين على أتمّ الاستعداد لاستقبال أبناء طلبة المدارس لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، إلى جانب استمرار إعطاء الفئات العمرية الأخرى من مستحقي الجرعة الثانية، وكذلك الفئات الأخرى التي لم يسبق لها أخذ اللقاح.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًّا لمخاطبة أولياء أمور الطلبة بأماكن ومواعيد الحضور لأخذ اللقاح؛ وفق إجراءات منظمة تسهل عملية التحصين، بالإضافة إلى أن هناك حملة توعوية لحثّ الطلبة على الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية والتوجه لأخذ التحصين خلال هذه الفترة للحد من انتشار الفيروس، والمساهمة في انحسار هذا الوباء ولضمان سلامة الجميع.

بدوره، ذكر الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، أن إجمالي عدد الطلبة المستهدفين في الحملة بمحافظة ظفار يبلغ 26 ألفًا و126 طالبًا وطالبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحديد المراكز المخصصة لتحصين الطلبة، بالإضافة إلى تحصين الكادر الإداري والتدريسي بالمدارس ممن لم يأخذوا اللقاح؛ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة.

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سلطنة عمان تبدأ تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا
سبق

بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار في سلطنة عمان اليوم الأحد، حملة التطعيم بالجرعة الأولى لطلبة المدارس من سن 12 سنة فما فوق، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتوسيع الفئات المستهدفة من التحصين في جميع محافظات السلطنة.

وقال الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار: إن عملية التحصين تشهد تطورًا كبيرًا من حيث الإقبال المستمر من قِبَل المواطنين والمقيمين، وكذلك من حيث توسيع الفئات المستهدفة؛ مما يعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة لضمان سلامة أبناء هذا الوطن من خلال السعي الدؤوب نحو توفير الكميات الكافية من "الطعوم" في جميع أنحاء السلطنة.

وأكد "المشيخي" أن جميع مراكز التحصين على أتمّ الاستعداد لاستقبال أبناء طلبة المدارس لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، إلى جانب استمرار إعطاء الفئات العمرية الأخرى من مستحقي الجرعة الثانية، وكذلك الفئات الأخرى التي لم يسبق لها أخذ اللقاح.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًّا لمخاطبة أولياء أمور الطلبة بأماكن ومواعيد الحضور لأخذ اللقاح؛ وفق إجراءات منظمة تسهل عملية التحصين، بالإضافة إلى أن هناك حملة توعوية لحثّ الطلبة على الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية والتوجه لأخذ التحصين خلال هذه الفترة للحد من انتشار الفيروس، والمساهمة في انحسار هذا الوباء ولضمان سلامة الجميع.

بدوره، ذكر الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، أن إجمالي عدد الطلبة المستهدفين في الحملة بمحافظة ظفار يبلغ 26 ألفًا و126 طالبًا وطالبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحديد المراكز المخصصة لتحصين الطلبة، بالإضافة إلى تحصين الكادر الإداري والتدريسي بالمدارس ممن لم يأخذوا اللقاح؛ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
02:11 PM

سلطنة عمان تبدأ تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا

ضِمن الجهود لتوسيع الفئات المستهدفة من التحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار في سلطنة عمان اليوم الأحد، حملة التطعيم بالجرعة الأولى لطلبة المدارس من سن 12 سنة فما فوق، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتوسيع الفئات المستهدفة من التحصين في جميع محافظات السلطنة.

وقال الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار: إن عملية التحصين تشهد تطورًا كبيرًا من حيث الإقبال المستمر من قِبَل المواطنين والمقيمين، وكذلك من حيث توسيع الفئات المستهدفة؛ مما يعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة لضمان سلامة أبناء هذا الوطن من خلال السعي الدؤوب نحو توفير الكميات الكافية من "الطعوم" في جميع أنحاء السلطنة.

وأكد "المشيخي" أن جميع مراكز التحصين على أتمّ الاستعداد لاستقبال أبناء طلبة المدارس لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، إلى جانب استمرار إعطاء الفئات العمرية الأخرى من مستحقي الجرعة الثانية، وكذلك الفئات الأخرى التي لم يسبق لها أخذ اللقاح.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًّا لمخاطبة أولياء أمور الطلبة بأماكن ومواعيد الحضور لأخذ اللقاح؛ وفق إجراءات منظمة تسهل عملية التحصين، بالإضافة إلى أن هناك حملة توعوية لحثّ الطلبة على الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية والتوجه لأخذ التحصين خلال هذه الفترة للحد من انتشار الفيروس، والمساهمة في انحسار هذا الوباء ولضمان سلامة الجميع.

بدوره، ذكر الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، أن إجمالي عدد الطلبة المستهدفين في الحملة بمحافظة ظفار يبلغ 26 ألفًا و126 طالبًا وطالبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحديد المراكز المخصصة لتحصين الطلبة، بالإضافة إلى تحصين الكادر الإداري والتدريسي بالمدارس ممن لم يأخذوا اللقاح؛ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة.

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