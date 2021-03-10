تخريج الدفعة "217" من مركز التدريب البحري بجدة

خلال حفل حضره نائب قائد القوات البحرية

احتفت القوات البحرية الملكية السعودية، أمس، بتخريج الدفعة 217 من مركز التدريب البحري بجدة، بحضور نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي.

واستُهِلّ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد مركز التدريب البحري كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك بدأ العرض العسكري، بعدها أدى الخريجون القسم.

وفي ختام الحفل، ألقى نائب قائد القوات البحرية كلمة توجيهية للخريجين.