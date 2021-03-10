النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تخريج الدفعة "217" من مركز التدريب البحري بجدة

خلال حفل حضره نائب قائد القوات البحرية

احتفت القوات البحرية الملكية السعودية، أمس، بتخريج الدفعة 217 من مركز التدريب البحري بجدة، بحضور نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي.

واستُهِلّ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد مركز التدريب البحري كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك بدأ العرض العسكري، بعدها أدى الخريجون القسم.

وفي ختام الحفل، ألقى نائب قائد القوات البحرية كلمة توجيهية للخريجين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تخريج الدفعة "217" من مركز التدريب البحري بجدة
سبق

احتفت القوات البحرية الملكية السعودية، أمس، بتخريج الدفعة 217 من مركز التدريب البحري بجدة، بحضور نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي.

واستُهِلّ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد مركز التدريب البحري كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك بدأ العرض العسكري، بعدها أدى الخريجون القسم.

وفي ختام الحفل، ألقى نائب قائد القوات البحرية كلمة توجيهية للخريجين.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
12:38 PM

تخريج الدفعة "217" من مركز التدريب البحري بجدة

خلال حفل حضره نائب قائد القوات البحرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,457

احتفت القوات البحرية الملكية السعودية، أمس، بتخريج الدفعة 217 من مركز التدريب البحري بجدة، بحضور نائب قائد القوات البحرية اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي.

واستُهِلّ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد مركز التدريب البحري كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك بدأ العرض العسكري، بعدها أدى الخريجون القسم.

وفي ختام الحفل، ألقى نائب قائد القوات البحرية كلمة توجيهية للخريجين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,892
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,083
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,795
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,226

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة