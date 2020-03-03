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إيران.. إصابة منسوب بـ"الصحة العالمية" بفيروس "كورونا"

وزارة الصحة: 835 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الإيرانية عن إصابة أحد منسوبي منظمة الصحة العالمية بفيروس "كورونا" في إيران‎.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه تم تسجيل 835 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن 435 حالة تعافت من الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ انتشاره في البلاد.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي قد كشف أمس الاثنين، عبر التلفزيون الرسمي عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1501 والوفيات إلى 66.

وأعلنت السلطات الإيرانية فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقًا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

السلطات الإيرانية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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إيران.. إصابة منسوب بـ"الصحة العالمية" بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الإيرانية عن إصابة أحد منسوبي منظمة الصحة العالمية بفيروس "كورونا" في إيران‎.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه تم تسجيل 835 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن 435 حالة تعافت من الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ انتشاره في البلاد.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي قد كشف أمس الاثنين، عبر التلفزيون الرسمي عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1501 والوفيات إلى 66.

وأعلنت السلطات الإيرانية فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقًا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:08 PM

إيران.. إصابة منسوب بـ"الصحة العالمية" بفيروس "كورونا"

وزارة الصحة: 835 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الإيرانية عن إصابة أحد منسوبي منظمة الصحة العالمية بفيروس "كورونا" في إيران‎.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه تم تسجيل 835 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن 435 حالة تعافت من الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ انتشاره في البلاد.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي قد كشف أمس الاثنين، عبر التلفزيون الرسمي عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1501 والوفيات إلى 66.

وأعلنت السلطات الإيرانية فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، كما وجهت بإغلاق المدارس، وإلغاء النشاطات الرياضية، ونشرت فرقًا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

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