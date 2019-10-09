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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7715.89 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 117.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7715.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت القصيم، وأسمنت الشمالية، وباتك، وبنيان ريت، وأسيج؛ الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: التأمين العربية، والأبحاث والتسويق، والمصافي، وبوان، والخزف السعودي؛ فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.18% و7.47%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وزين السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والأبحاث والتسويق، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 201.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3553.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 489 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7715.89 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 117.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7715.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت القصيم، وأسمنت الشمالية، وباتك، وبنيان ريت، وأسيج؛ الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: التأمين العربية، والأبحاث والتسويق، والمصافي، وبوان، والخزف السعودي؛ فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.18% و7.47%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وزين السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والأبحاث والتسويق، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 201.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3553.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 489 صفقة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
04:32 PM

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7715.89 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 117.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7715.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت القصيم، وأسمنت الشمالية، وباتك، وبنيان ريت، وأسيج؛ الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: التأمين العربية، والأبحاث والتسويق، والمصافي، وبوان، والخزف السعودي؛ فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.18% و7.47%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وزين السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، والأبحاث والتسويق، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 201.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3553.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 489 صفقة.

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