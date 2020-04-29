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وسط إجراءات احترازية.. "المولات" تستأنف نشاطها في ينبع الصناعية

شملت المسح النشط للمتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات

استأنفت المجمعات التجارية "المولات" المشمولة بقرار منع التجول، نشاطها اليوم في مدينة ينبع الصناعية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة؛ حيث فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء مستلزماتهم خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

وأشرفت فِرَق رقابية من إدارة خدمات الأملاك، على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تَضمنت إرشادات وتعليمات صحية مع منع بعض النشاطات داخل المجمعات مثل (صالونات الحلاقة، المراكز الترفيهية، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات) وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به وهو متسوق لكل/ 10م٢.

وشملت الإجراءات التي طُبّقت ابتداء من اليوم، إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين، وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وقيام رجال الأمن بالمجمعات التجارية بتنسيق وتنظيم المتسوقين، ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين؛ لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين، وإزالة كراسي الانتظار وأماكن الجلوس، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب والأرضيات، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع الإصابة بالمرض.

المجمعات التجارية المولات قرار منع التجول مدينة ينبع الصناعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسط إجراءات احترازية.. "المولات" تستأنف نشاطها في ينبع الصناعية
سبق

استأنفت المجمعات التجارية "المولات" المشمولة بقرار منع التجول، نشاطها اليوم في مدينة ينبع الصناعية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة؛ حيث فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء مستلزماتهم خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

وأشرفت فِرَق رقابية من إدارة خدمات الأملاك، على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تَضمنت إرشادات وتعليمات صحية مع منع بعض النشاطات داخل المجمعات مثل (صالونات الحلاقة، المراكز الترفيهية، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات) وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به وهو متسوق لكل/ 10م٢.

وشملت الإجراءات التي طُبّقت ابتداء من اليوم، إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين، وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وقيام رجال الأمن بالمجمعات التجارية بتنسيق وتنظيم المتسوقين، ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين؛ لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين، وإزالة كراسي الانتظار وأماكن الجلوس، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب والأرضيات، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع الإصابة بالمرض.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
09:47 PM

وسط إجراءات احترازية.. "المولات" تستأنف نشاطها في ينبع الصناعية

شملت المسح النشط للمتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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استأنفت المجمعات التجارية "المولات" المشمولة بقرار منع التجول، نشاطها اليوم في مدينة ينبع الصناعية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة؛ حيث فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء مستلزماتهم خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

وأشرفت فِرَق رقابية من إدارة خدمات الأملاك، على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تَضمنت إرشادات وتعليمات صحية مع منع بعض النشاطات داخل المجمعات مثل (صالونات الحلاقة، المراكز الترفيهية، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات) وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به وهو متسوق لكل/ 10م٢.

وشملت الإجراءات التي طُبّقت ابتداء من اليوم، إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين، وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وقيام رجال الأمن بالمجمعات التجارية بتنسيق وتنظيم المتسوقين، ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين؛ لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين، وإزالة كراسي الانتظار وأماكن الجلوس، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب والأرضيات، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع الإصابة بالمرض.

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