جازان.. المستشفى يسجل خروج طفلة سرطان الدماغ بعد التقرير الطبي

فقدت النطق والحركة وحالتها تدهورت.. وأسرتها تناشد إنقاذ حياتها

سجل المستشفى الذي ترقد فيه الطفلة اليمنية زينب، التي تعاني من ورم سرطاني في الدماغ، خروجها بعد تعذر علاجها؛ حيث كشف التقرير الطبي الصادم لأسرتها أن الورم من النوع الخطير ويصعب الوصول إليه أو إزالته جراحياً و لن يستجيب لأي نوع من العلاجات الكيماوية.

وقال الأطباء، بحسب التقرير الصادر من مستشفى الأمير محمد بن ناصر الذي كانت ترقد فيه الحالة قبل مغادرتها أمس للمنزل، إن الحل الوحيد يكمن في العلاج الإشعاعي التلطيفي وهو غير متوفر في المنطقة سوى في المراكز المتخصصة في كل من الرياض وجدة.

وواصلت أسرة الطفلة مناشدتها لأصحاب الخير التكفل بنقلها وعلاجها في مستشفى متخصص لإنقاذ حياتها، موضحة إيمانها بقضاء الله وقدره، ومشيرة إلى أن الطفلة ترقد حاليًا في المنزل تكابد الآلام نظرًا لصغر سنها وعدم تحملها الأوجاع الناتجة عن الورم الذي أفقدها الحركة والنطق.

وكانت الطفلة اليمنية "زينب" قد عانت من تدهور الحالة الصحية قبل ما يقارب الشهر، حيث روى والدها حسين المجلي التفاصيل قائلاً إنها كانت في بادئ الأمر تشعر بالخوف؛ حيث إنتابهم اعتقاد بأنها تعاني مسًا أو عينًا أو ما شابه ذلك، فتم علاجها بالرقية، وكان هذا قبل عيد الأضحى المبارك، غير أن الأمر تطور وتدهورت صحتها للأسوأ.

وأوضح أنه عندما تمّ التوجّه بها لأحد مستشفيات جازان الحكومية تم الكشف عليها وتشخيص الحالة بشكل دقيق، وتبين أنها تعاني ورمًا سرطانيًا في الدماغ وهو ما أظهرته الأشعة، لافتًا إلى أنه نظرًا لحالته المادية عاد بها للمنزل.

وبيّن أن حالتها زادت سوءًا، مشيرًا إلى أنها فقدت الحركة تدريجيًا بسبب الورم والنطق قبل أن تتجاوب "صحة جازان" مع تقرير "سبق"، حيث تم استقبالها في مستشفى الأمير محمد بن ناصر قبل أن يسجل لها الخروج أمس الخميس.