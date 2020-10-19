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"عبدالرحمن العسومي" رئيسًا للبرلمان العربي

بعد تعيين "السلمي" نائباً لرئيس مجلس الشورى

أعلن الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، السيد البابلي، تولي النائب عادل عبدالرحمن العسومي رئاسة البرلمان العربي خلفاً للدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2020م.

وكان مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد في 15 أكتوبر 2020م أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان العربي بعد خلو منصب الرئيس وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالرحمن العسومي" رئيسًا للبرلمان العربي
سبق

أعلن الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، السيد البابلي، تولي النائب عادل عبدالرحمن العسومي رئاسة البرلمان العربي خلفاً للدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2020م.

وكان مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد في 15 أكتوبر 2020م أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان العربي بعد خلو منصب الرئيس وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان العربي.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:14 PM

"عبدالرحمن العسومي" رئيسًا للبرلمان العربي

بعد تعيين "السلمي" نائباً لرئيس مجلس الشورى

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عبدالله العنزي - الرياض
0
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أعلن الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، السيد البابلي، تولي النائب عادل عبدالرحمن العسومي رئاسة البرلمان العربي خلفاً للدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائباً لرئيس مجلس الشورى السعودي، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2020م.

وكان مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد في 15 أكتوبر 2020م أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان العربي بعد خلو منصب الرئيس وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان العربي.

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