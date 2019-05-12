قدمت عروضاً وهمية للمستهلك.. "التجارة" تحجب ثلاثة مواقع أجنبية خالفت نظام التجارة الإلكترونية

أسعار وخصومات زائفة.. حذرت الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة

حجبت وزارة التجارة ثلاثة مواقع إلكترونية أجنبية إثر ورود بلاغات من المستهلكين للوزارة بخصوص عرضها منتجات بأسعار وخصومات وهمية وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وضع بيانات تواصل صحيحة تمكن المشترين من التواصل مع المتاجر وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك ومخالفة لأحكام الإعلان الإلكتروني.

وتطبق الوزارة أحكام نظام التجارة الإلكترونية الصادرة مؤخراً على المواقع المخالفة وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع المواقع الإلكترونية المخالفة وحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش التجاري والتقليد، حيث توقف وتحجب المواقع المخالفة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد رصد المخالفة والإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

وتحذر وزارة التجارة عموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتدعو إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة "معروف" أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين.

وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة الالتزام بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على أي متجر إلكتروني مخالف، وتحث العموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلاغ تجاري أو عبر البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

روابط المواقع الثلاثة التي حجبتها وزارة التجارة

mynoen.com

opiilued.com

nosperk.com