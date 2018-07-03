عدسة "سبق" ترصد توافد الزوار لحضور فعاليات "سوق عكاظ 12"

جاءوا من داخل الطائف وخارجها وحرصوا على التقاط الصور التذكارية

رصدت عدسة "سبق" صورًا لزوار سوق عكاظ التاريخي في دورته الثانية عشرة التي شهدت حضورًا كبيرًا من الزوار الذين قدموا للاستمتاع ومشاهدة البرامج الثقافية والمسرحية والفنون الشعبية، وما تضمنته الفعاليات لهذا العام.

وحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية على امتداد جادة عكاظ، التي ساهمت بشكل كبير في جذب الزوار من داخل الطائف وخارجها.