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صافرة "الشمراني" تضبط مواجهة النصر والرائد .. و"صلوي" للاتحاد وأبها

في ختام الجولة 28 من الدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طاقم تحكيم مباريات اليوم الثاني في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها - الاتحاد

حكم ساحة: خالد صلوي.
مساعد أول: عمر الجمل.
مساعد ثاني: سعد الشبرمي.
حكم رابع: أحمد الرميخاني.
حكم فيديو: عبدالله الحربي.
مساعد حكم الفيديو: إبراهيم الدخيل.

الوحدة - ضمك
حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: خلف الشمري.
مساعد ثاني: فيصل القحطاني.
حكم رابع: سلطان العكيري.
حكم فيديو: خالد الطريس.
مساعد حكم الفيديو: محمد العرمطي.

النصر - الرائد
حكم ساحة: ماجد الشمراني
مساعد أول: هشام الرفاعي.
مساعد ثاني: مؤيد المسجن.
حكم رابع: حسين أبوشاهين.
حكم فيديو: سامي الجريس.
مساعد حكم الفيديو: عماد عسكر .

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "الشمراني" تضبط مواجهة النصر والرائد .. و"صلوي" للاتحاد وأبها
سبق

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طاقم تحكيم مباريات اليوم الثاني في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها - الاتحاد

حكم ساحة: خالد صلوي.
مساعد أول: عمر الجمل.
مساعد ثاني: سعد الشبرمي.
حكم رابع: أحمد الرميخاني.
حكم فيديو: عبدالله الحربي.
مساعد حكم الفيديو: إبراهيم الدخيل.

الوحدة - ضمك
حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: خلف الشمري.
مساعد ثاني: فيصل القحطاني.
حكم رابع: سلطان العكيري.
حكم فيديو: خالد الطريس.
مساعد حكم الفيديو: محمد العرمطي.

النصر - الرائد
حكم ساحة: ماجد الشمراني
مساعد أول: هشام الرفاعي.
مساعد ثاني: مؤيد المسجن.
حكم رابع: حسين أبوشاهين.
حكم فيديو: سامي الجريس.
مساعد حكم الفيديو: عماد عسكر .

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
05:15 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:25 PM

صافرة "الشمراني" تضبط مواجهة النصر والرائد .. و"صلوي" للاتحاد وأبها

في ختام الجولة 28 من الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,057

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طاقم تحكيم مباريات اليوم الثاني في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها - الاتحاد

حكم ساحة: خالد صلوي.
مساعد أول: عمر الجمل.
مساعد ثاني: سعد الشبرمي.
حكم رابع: أحمد الرميخاني.
حكم فيديو: عبدالله الحربي.
مساعد حكم الفيديو: إبراهيم الدخيل.

الوحدة - ضمك
حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: خلف الشمري.
مساعد ثاني: فيصل القحطاني.
حكم رابع: سلطان العكيري.
حكم فيديو: خالد الطريس.
مساعد حكم الفيديو: محمد العرمطي.

النصر - الرائد
حكم ساحة: ماجد الشمراني
مساعد أول: هشام الرفاعي.
مساعد ثاني: مؤيد المسجن.
حكم رابع: حسين أبوشاهين.
حكم فيديو: سامي الجريس.
مساعد حكم الفيديو: عماد عسكر .

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