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بالصور.. مشروع استكمال "الضلع الغربي" للطريق الدائري الثاني بمكة

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع ‏استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.

وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.

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بالصور.. مشروع استكمال "الضلع الغربي" للطريق الدائري الثاني بمكة
سبق

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع ‏استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.

وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:39 PM

بالصور.. مشروع استكمال "الضلع الغربي" للطريق الدائري الثاني بمكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,655

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع ‏استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.

وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.

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