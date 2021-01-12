بالصور.. مشروع استكمال "الضلع الغربي" للطريق الدائري الثاني بمكة
عبدالرزاق البجالي
سبق
2021-01-12
نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.
وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:39 PM
بالصور.. مشروع استكمال "الضلع الغربي" للطريق الدائري الثاني بمكة
نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.
وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.