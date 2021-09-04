3260 زيارة إشرافية لمدارس تعليم تبوك خلال أسبوع

لتوفير بيئة تعليمية مناسبة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذ مشرفو ومشرفات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، 3260 زيارة إشرافية لدعم الهيئتين الإدارية والتعليمية في مدارس المنطقة، خلال الأسبوع الأول مع بداية العام الدراسي الجديد 1443هـ.





واعتمدت الإدارة برنامج الزيارات الميدانية اليومية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات والبالغ عددهم 652 مشرفاً ومشرفة لجميع المدارس؛ لمتابعة سير العملية التعليمية التي استهلها المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، والمساعدون ومديرو الإدارات في تعليم تبوك.



وأكد مدير عام تعليم تبوك على أن هذه الزيارات تأتي في منظومة متكاملة مع مديري ومديرات المدارس، وفرق العمل في المباني المدرسية؛ لخدمة الأبناء الطلاب والطالبات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، والإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة وقاية، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.





وأضاف أن الزيارات تضمنت متابعة انتظام العملية التعليمية للمرحلة المتوسطة والثانوية حضورياً، والمرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي"، ومرحلة رياض الأطفال عبر منصة روضتي.





وشدد مدير التعليم على أهمية تركيز الجهود بشكل أكبر في المرحلة المقبلة والحرص على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وجاهزية المنصات التعليمية وتفعيلها، مشيداً بما تم رصده خلال الزيارات الإشرافية من انتظام وانضباطية وتفاعل مميز بين الطلبة ومعلميهم داخل الفصول الدراسية حضورياً أو عبر المنصات التعليمية، ومؤشرات الجاهزية العالية لإنجاح العام الدراسي

