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"رئاسة الحرمين" تؤكد جاهزية الشاشات الإلكترونية لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

مترجمة لعدة لغات وتم توزيعها على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام بمنظومة من الخدمات الإرشادية لقاصدي المسجد الحرام، وذلك عبر خدمة قارئ الباركود والشاشات الإلكترونية الإرشادية الموزعة داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية.

وتفصيلاً، تتميز الشاشات الموزعة على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه بالدقة العالية والقياسات المختلفة والتنوع في المحتوى وتعدد اللغات، وذلك لتحقيق أعلى فائدة لأكبر شريحة من الزوار والمعتمرين، من خلال بث الرسائل التوجيهية والإرشادية والتعريفية لمرتادي المسجد الحرام على مدار الساعة.

ويعمل على إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المدرّبة التي تعمل بشكل مستمر على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسخير أحدث وسائل التقنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من الحجاج والعمار والزوار.

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"رئاسة الحرمين" تؤكد جاهزية الشاشات الإلكترونية لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة
سبق

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام بمنظومة من الخدمات الإرشادية لقاصدي المسجد الحرام، وذلك عبر خدمة قارئ الباركود والشاشات الإلكترونية الإرشادية الموزعة داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية.

وتفصيلاً، تتميز الشاشات الموزعة على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه بالدقة العالية والقياسات المختلفة والتنوع في المحتوى وتعدد اللغات، وذلك لتحقيق أعلى فائدة لأكبر شريحة من الزوار والمعتمرين، من خلال بث الرسائل التوجيهية والإرشادية والتعريفية لمرتادي المسجد الحرام على مدار الساعة.

ويعمل على إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المدرّبة التي تعمل بشكل مستمر على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسخير أحدث وسائل التقنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من الحجاج والعمار والزوار.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
11:26 PM

"رئاسة الحرمين" تؤكد جاهزية الشاشات الإلكترونية لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

مترجمة لعدة لغات وتم توزيعها على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام بمنظومة من الخدمات الإرشادية لقاصدي المسجد الحرام، وذلك عبر خدمة قارئ الباركود والشاشات الإلكترونية الإرشادية الموزعة داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية.

وتفصيلاً، تتميز الشاشات الموزعة على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه بالدقة العالية والقياسات المختلفة والتنوع في المحتوى وتعدد اللغات، وذلك لتحقيق أعلى فائدة لأكبر شريحة من الزوار والمعتمرين، من خلال بث الرسائل التوجيهية والإرشادية والتعريفية لمرتادي المسجد الحرام على مدار الساعة.

ويعمل على إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المدرّبة التي تعمل بشكل مستمر على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسخير أحدث وسائل التقنية لخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من الحجاج والعمار والزوار.

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