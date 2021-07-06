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"سلسلة غريبة من الأحداث".. المكسيك تكشف سر "عين النار" في المحيط

كرة نارية تغلي في المياه

قالت شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة، الاثنين: إن "سلسلة غريبة من الأحداث"، بما في ذلك عاصفة رعدية تزامن معها تسرب لأنابيب الغاز، قد أشعلت كرة نارية غريبة تشبه العين، شوهدت الأسبوع الماضي في خليج المكسيك.

وقالت بيتروليوس ميكسيكانوس: إن عاصفة شديدة من الأمطار والبرق، في 2 يوليو، أجبرت الشركة على إغلاق محطات الضخ التي تخدم الحفار البحري بالقرب من مكان الحريق، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت الشركة في الوقت ذاته، إلى أن التسرب في خط أنابيب تحت الماء، سمح للغاز الطبيعي بالتراكم في قاع المحيط، وبمجرد أن ارتفع إلى السطح، من المحتمل أن يكون قد اشتعل بواسطة صاعقة.

وكانت الشركة قد أرسلت قوارب مكافحة الحرائق لضخ المزيد من المياه فوق النيران ولم يصب أحد في الحادث في حقل "كوم الوب زاب" البحري. وقالت إنه لم ينسكب أي نفط خام. وقالت إنها تقوم بإصلاح المضخات والتحقيق في سبب تسرب الغاز.

وأطلق الحادث العنان لكرة نارية في مياه الخليج، بدا وكأنها تغلي في مياه خليج المكسيك، وأثارت انتقادات من دعاة حماية البيئة.

وقالت منظمة "السلام الأخضر": إن الحريق الذي استغرق إخماده خمس ساعات؛ "يوضح المخاطر الجسيمة التي يمثلها نموذج الوقود الأحفوري المكسيكي على البيئة وسلامة الناس".

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"سلسلة غريبة من الأحداث".. المكسيك تكشف سر "عين النار" في المحيط
سبق

قالت شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة، الاثنين: إن "سلسلة غريبة من الأحداث"، بما في ذلك عاصفة رعدية تزامن معها تسرب لأنابيب الغاز، قد أشعلت كرة نارية غريبة تشبه العين، شوهدت الأسبوع الماضي في خليج المكسيك.

وقالت بيتروليوس ميكسيكانوس: إن عاصفة شديدة من الأمطار والبرق، في 2 يوليو، أجبرت الشركة على إغلاق محطات الضخ التي تخدم الحفار البحري بالقرب من مكان الحريق، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت الشركة في الوقت ذاته، إلى أن التسرب في خط أنابيب تحت الماء، سمح للغاز الطبيعي بالتراكم في قاع المحيط، وبمجرد أن ارتفع إلى السطح، من المحتمل أن يكون قد اشتعل بواسطة صاعقة.

وكانت الشركة قد أرسلت قوارب مكافحة الحرائق لضخ المزيد من المياه فوق النيران ولم يصب أحد في الحادث في حقل "كوم الوب زاب" البحري. وقالت إنه لم ينسكب أي نفط خام. وقالت إنها تقوم بإصلاح المضخات والتحقيق في سبب تسرب الغاز.

وأطلق الحادث العنان لكرة نارية في مياه الخليج، بدا وكأنها تغلي في مياه خليج المكسيك، وأثارت انتقادات من دعاة حماية البيئة.

وقالت منظمة "السلام الأخضر": إن الحريق الذي استغرق إخماده خمس ساعات؛ "يوضح المخاطر الجسيمة التي يمثلها نموذج الوقود الأحفوري المكسيكي على البيئة وسلامة الناس".

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
01:06 PM

"سلسلة غريبة من الأحداث".. المكسيك تكشف سر "عين النار" في المحيط

كرة نارية تغلي في المياه

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,461

قالت شركة النفط المكسيكية المملوكة للدولة، الاثنين: إن "سلسلة غريبة من الأحداث"، بما في ذلك عاصفة رعدية تزامن معها تسرب لأنابيب الغاز، قد أشعلت كرة نارية غريبة تشبه العين، شوهدت الأسبوع الماضي في خليج المكسيك.

وقالت بيتروليوس ميكسيكانوس: إن عاصفة شديدة من الأمطار والبرق، في 2 يوليو، أجبرت الشركة على إغلاق محطات الضخ التي تخدم الحفار البحري بالقرب من مكان الحريق، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت الشركة في الوقت ذاته، إلى أن التسرب في خط أنابيب تحت الماء، سمح للغاز الطبيعي بالتراكم في قاع المحيط، وبمجرد أن ارتفع إلى السطح، من المحتمل أن يكون قد اشتعل بواسطة صاعقة.

وكانت الشركة قد أرسلت قوارب مكافحة الحرائق لضخ المزيد من المياه فوق النيران ولم يصب أحد في الحادث في حقل "كوم الوب زاب" البحري. وقالت إنه لم ينسكب أي نفط خام. وقالت إنها تقوم بإصلاح المضخات والتحقيق في سبب تسرب الغاز.

وأطلق الحادث العنان لكرة نارية في مياه الخليج، بدا وكأنها تغلي في مياه خليج المكسيك، وأثارت انتقادات من دعاة حماية البيئة.

وقالت منظمة "السلام الأخضر": إن الحريق الذي استغرق إخماده خمس ساعات؛ "يوضح المخاطر الجسيمة التي يمثلها نموذج الوقود الأحفوري المكسيكي على البيئة وسلامة الناس".

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