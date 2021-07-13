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تعليم الشرقية لمدراء المكاتب: تواصلوا مع الطلاب لتلقي اللقاح

"العتيبي" وجّه 11 مكتباً ونحو1819 مدرسة بالتواصل معهم

جدد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي دعوته جميع الطلاب والطالبات لكافة الفئة العمرية المستهدفة (12-18) بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد عبر مراكز التطعيم المنتشرة في محافظات ومدن المنطقة الشرقية إستعداداً للعام الدراسي المقبل 1443هـ .
حيث يستهدف التعليم في المنطقة الشرقية تطعيم أكثر من ربع مليون طالب وطالبة.
وأشار العتيبي، إلى أن تلك الدعوة تأتي انطلاقاً من المسئولية والحرص على سلامة الطلاب والطالبات والمحافظة على السلامة المجتمعية واستكمال تحقيق المكتسبات الوطنية في مواجه جائحة كورونا.
بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن التعاون المثمر بين إدارة التعليم وصحة الشرقية ومراكز لقاحات كورونا أسفر عن نتائج إيجابية لرفع مستويات التحصين بين الطلاب والطالبات ضمن الفئة العمرية 12- 18 عاماً .
وأضاف: أن حجم الإقبال العالي من الطلاب وأولياء أمورهم على تلقي اللقاح يؤكد على مدى الوعي المجتمعي الكبير والتعاون الوثيق بين التعليم والمجتمع .
ولفت الباحص، إلى أن مدير التعليم قد وجه مدراء المكاتب وقادة المدارس على التواصل المباشر مع جميع الطلاب والطالبات لحثهم على سرعة تلقي اللقاح، حيث باشرت جميع المدارس مراسلة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور طوال الأسبوع الحالي حيث بادر نحو 11 مكتب تعليم و1819 مدرسة في تنفيذ خطط لدعم نحو 258958 طالبًا وطالبة لتلقي اللقاح حسب إجراءات التطعيم بحجز موعد عبرتطبيق "توكنا و"صحتي" لاختيار المركز والوعد المناسبين، مما ساهم في رفع معدلات التطعيم في المنطقة الشرقية، وبالتالي رفع درجة التحصين سواء لمنسوبي التعليم أو المجتمع ككل.

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تعليم الشرقية لمدراء المكاتب: تواصلوا مع الطلاب لتلقي اللقاح
سبق

جدد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي دعوته جميع الطلاب والطالبات لكافة الفئة العمرية المستهدفة (12-18) بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد عبر مراكز التطعيم المنتشرة في محافظات ومدن المنطقة الشرقية إستعداداً للعام الدراسي المقبل 1443هـ .
حيث يستهدف التعليم في المنطقة الشرقية تطعيم أكثر من ربع مليون طالب وطالبة.
وأشار العتيبي، إلى أن تلك الدعوة تأتي انطلاقاً من المسئولية والحرص على سلامة الطلاب والطالبات والمحافظة على السلامة المجتمعية واستكمال تحقيق المكتسبات الوطنية في مواجه جائحة كورونا.
بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن التعاون المثمر بين إدارة التعليم وصحة الشرقية ومراكز لقاحات كورونا أسفر عن نتائج إيجابية لرفع مستويات التحصين بين الطلاب والطالبات ضمن الفئة العمرية 12- 18 عاماً .
وأضاف: أن حجم الإقبال العالي من الطلاب وأولياء أمورهم على تلقي اللقاح يؤكد على مدى الوعي المجتمعي الكبير والتعاون الوثيق بين التعليم والمجتمع .
ولفت الباحص، إلى أن مدير التعليم قد وجه مدراء المكاتب وقادة المدارس على التواصل المباشر مع جميع الطلاب والطالبات لحثهم على سرعة تلقي اللقاح، حيث باشرت جميع المدارس مراسلة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور طوال الأسبوع الحالي حيث بادر نحو 11 مكتب تعليم و1819 مدرسة في تنفيذ خطط لدعم نحو 258958 طالبًا وطالبة لتلقي اللقاح حسب إجراءات التطعيم بحجز موعد عبرتطبيق "توكنا و"صحتي" لاختيار المركز والوعد المناسبين، مما ساهم في رفع معدلات التطعيم في المنطقة الشرقية، وبالتالي رفع درجة التحصين سواء لمنسوبي التعليم أو المجتمع ككل.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
03:05 PM

تعليم الشرقية لمدراء المكاتب: تواصلوا مع الطلاب لتلقي اللقاح

"العتيبي" وجّه 11 مكتباً ونحو1819 مدرسة بالتواصل معهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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جدد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي دعوته جميع الطلاب والطالبات لكافة الفئة العمرية المستهدفة (12-18) بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد عبر مراكز التطعيم المنتشرة في محافظات ومدن المنطقة الشرقية إستعداداً للعام الدراسي المقبل 1443هـ .
حيث يستهدف التعليم في المنطقة الشرقية تطعيم أكثر من ربع مليون طالب وطالبة.
وأشار العتيبي، إلى أن تلك الدعوة تأتي انطلاقاً من المسئولية والحرص على سلامة الطلاب والطالبات والمحافظة على السلامة المجتمعية واستكمال تحقيق المكتسبات الوطنية في مواجه جائحة كورونا.
بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث بتعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن التعاون المثمر بين إدارة التعليم وصحة الشرقية ومراكز لقاحات كورونا أسفر عن نتائج إيجابية لرفع مستويات التحصين بين الطلاب والطالبات ضمن الفئة العمرية 12- 18 عاماً .
وأضاف: أن حجم الإقبال العالي من الطلاب وأولياء أمورهم على تلقي اللقاح يؤكد على مدى الوعي المجتمعي الكبير والتعاون الوثيق بين التعليم والمجتمع .
ولفت الباحص، إلى أن مدير التعليم قد وجه مدراء المكاتب وقادة المدارس على التواصل المباشر مع جميع الطلاب والطالبات لحثهم على سرعة تلقي اللقاح، حيث باشرت جميع المدارس مراسلة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور طوال الأسبوع الحالي حيث بادر نحو 11 مكتب تعليم و1819 مدرسة في تنفيذ خطط لدعم نحو 258958 طالبًا وطالبة لتلقي اللقاح حسب إجراءات التطعيم بحجز موعد عبرتطبيق "توكنا و"صحتي" لاختيار المركز والوعد المناسبين، مما ساهم في رفع معدلات التطعيم في المنطقة الشرقية، وبالتالي رفع درجة التحصين سواء لمنسوبي التعليم أو المجتمع ككل.

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