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دوريات الأمن بحائل تُفرِّق تجمعًا بمنتزه بري بعد هطول الأمطار

ضم شبابًا وعوائل تجمّعوا لمشاهدة جريان السيول قبل وقت الحظر

تصوير: بندر الصنيدح

فرّقت دوريات الأمن بحائل، ظهر اليوم؛ تجمّعات شبابية وعوائل تجمّعوا لمشاهدة جريان الأودية، والتنزه في المنتزهات البرية قبل حلول وقت منع التجول، وذلك بعد هطول أمطار على حائل اليوم.

وكان مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل، العقيد حبيب بن عطالله الجهني، وجّه دورياته بتفريق التجمعات كافة في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الدولة المتعلقة بمنع التجمعات لمواجهة خطر كورونا.

وذكر شهود عيان أن الدوريات فرّقت الشباب والعوائل وأخذت خلال وقت وجيز كل الإجراءات لحصر حركتهم.

يذكر أن جنوب مدينة حائل على أحياء الرصف والوادي، شهدت أمطارًا غزيزة ظهر اليوم، وبعده خرج الشباب والعوائل للتنزه أمام الأودية التي تجري من سيول جبال أجا غرب حي الوادي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دوريات الأمن بحائل تُفرِّق تجمعًا بمنتزه بري بعد هطول الأمطار
سبق

تصوير: بندر الصنيدح

فرّقت دوريات الأمن بحائل، ظهر اليوم؛ تجمّعات شبابية وعوائل تجمّعوا لمشاهدة جريان الأودية، والتنزه في المنتزهات البرية قبل حلول وقت منع التجول، وذلك بعد هطول أمطار على حائل اليوم.

وكان مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل، العقيد حبيب بن عطالله الجهني، وجّه دورياته بتفريق التجمعات كافة في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الدولة المتعلقة بمنع التجمعات لمواجهة خطر كورونا.

وذكر شهود عيان أن الدوريات فرّقت الشباب والعوائل وأخذت خلال وقت وجيز كل الإجراءات لحصر حركتهم.

يذكر أن جنوب مدينة حائل على أحياء الرصف والوادي، شهدت أمطارًا غزيزة ظهر اليوم، وبعده خرج الشباب والعوائل للتنزه أمام الأودية التي تجري من سيول جبال أجا غرب حي الوادي.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:37 PM

دوريات الأمن بحائل تُفرِّق تجمعًا بمنتزه بري بعد هطول الأمطار

ضم شبابًا وعوائل تجمّعوا لمشاهدة جريان السيول قبل وقت الحظر

A A A
خالد السليمي - حائل
5
23,904

تصوير: بندر الصنيدح

فرّقت دوريات الأمن بحائل، ظهر اليوم؛ تجمّعات شبابية وعوائل تجمّعوا لمشاهدة جريان الأودية، والتنزه في المنتزهات البرية قبل حلول وقت منع التجول، وذلك بعد هطول أمطار على حائل اليوم.

وكان مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة حائل، العقيد حبيب بن عطالله الجهني، وجّه دورياته بتفريق التجمعات كافة في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الدولة المتعلقة بمنع التجمعات لمواجهة خطر كورونا.

وذكر شهود عيان أن الدوريات فرّقت الشباب والعوائل وأخذت خلال وقت وجيز كل الإجراءات لحصر حركتهم.

يذكر أن جنوب مدينة حائل على أحياء الرصف والوادي، شهدت أمطارًا غزيزة ظهر اليوم، وبعده خرج الشباب والعوائل للتنزه أمام الأودية التي تجري من سيول جبال أجا غرب حي الوادي.

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