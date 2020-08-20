طقس الخميس.. أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح وأتربة بأخرى

تقرير الأرصاد: مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة وتمتد للمرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات الطائف؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان) تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.