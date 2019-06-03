النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعاون يجدد عقد "ساندرو مانويل" حتى عام 2022م

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم تمديد عقد البرازيلي ساندرو مانويل حتى عام 2022م.

وقال النادي مغردًا:"تم تجديد العقد مع اللاعب من مقر إقامته في البرازيل".

يُذكر أن اللاعب بدأ مشواره في الملاعب السعودية مع فريق الفتح قبل أن يعيره إلى فريق التعاون الذي اشترى عقد اللاعب.

وحقق اللاعب انجازًا تاريخيًا مع التعاون تمثل في حصوله على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الاتحاد 2-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعاون يجدد عقد "ساندرو مانويل" حتى عام 2022م
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم تمديد عقد البرازيلي ساندرو مانويل حتى عام 2022م.

وقال النادي مغردًا:"تم تجديد العقد مع اللاعب من مقر إقامته في البرازيل".

يُذكر أن اللاعب بدأ مشواره في الملاعب السعودية مع فريق الفتح قبل أن يعيره إلى فريق التعاون الذي اشترى عقد اللاعب.

وحقق اللاعب انجازًا تاريخيًا مع التعاون تمثل في حصوله على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الاتحاد 2-1.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:01 AM

التعاون يجدد عقد "ساندرو مانويل" حتى عام 2022م

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,086

أعلنت إدارة نادي التعاون برئاسة محمد القاسم تمديد عقد البرازيلي ساندرو مانويل حتى عام 2022م.

وقال النادي مغردًا:"تم تجديد العقد مع اللاعب من مقر إقامته في البرازيل".

يُذكر أن اللاعب بدأ مشواره في الملاعب السعودية مع فريق الفتح قبل أن يعيره إلى فريق التعاون الذي اشترى عقد اللاعب.

وحقق اللاعب انجازًا تاريخيًا مع التعاون تمثل في حصوله على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على الاتحاد 2-1.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة