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فاعلات خير يُسهمن في تفريج كربة 7 من سجناء الديون بجازان

عبر جهود "تراحم" وبعد رصد هذه الحالات والتأكّد من إعسارهم

بمبادرة من بعض فاعلات الخير في مدينة جدة، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، في تفريج كربة سبعة من النزلاء السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتَي ضمد والدرب، بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية؛ لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وبحسب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة؛ فقد تم رصد ودراسة هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، بالتعاون مع المختصّين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكّد من إعسارهم جرى التواصل مع إحدى الشخصيات النسائية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في محافظة جدة، التي تولت التنسيق مع المتبرعات وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية مائتي ألف ريال، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم إلى منازلهم، اليوم الأربعاء، لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

وأعرب زعلة؛ عن خالص الشكر والتقدير باسمه، ونيابة عن أعضاء وعضوات اللجنة لفاعلات الخير، على تفاعلهن وتجاوبهن العاجل مع دعوة اللجنة لإنهاء معاناة هؤلاء النزلاء.

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فاعلات خير يُسهمن في تفريج كربة 7 من سجناء الديون بجازان
سبق

بمبادرة من بعض فاعلات الخير في مدينة جدة، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، في تفريج كربة سبعة من النزلاء السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتَي ضمد والدرب، بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية؛ لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وبحسب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة؛ فقد تم رصد ودراسة هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، بالتعاون مع المختصّين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكّد من إعسارهم جرى التواصل مع إحدى الشخصيات النسائية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في محافظة جدة، التي تولت التنسيق مع المتبرعات وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية مائتي ألف ريال، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم إلى منازلهم، اليوم الأربعاء، لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

وأعرب زعلة؛ عن خالص الشكر والتقدير باسمه، ونيابة عن أعضاء وعضوات اللجنة لفاعلات الخير، على تفاعلهن وتجاوبهن العاجل مع دعوة اللجنة لإنهاء معاناة هؤلاء النزلاء.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:50 PM

فاعلات خير يُسهمن في تفريج كربة 7 من سجناء الديون بجازان

عبر جهود "تراحم" وبعد رصد هذه الحالات والتأكّد من إعسارهم

A A A
فهد كاملي - جازان
10
1,958

بمبادرة من بعض فاعلات الخير في مدينة جدة، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، في تفريج كربة سبعة من النزلاء السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتَي ضمد والدرب، بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ، على خلفية مطالبات مالية؛ لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وبحسب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة؛ فقد تم رصد ودراسة هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين، بالتعاون مع المختصّين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكّد من إعسارهم جرى التواصل مع إحدى الشخصيات النسائية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في محافظة جدة، التي تولت التنسيق مع المتبرعات وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية مائتي ألف ريال، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم إلى منازلهم، اليوم الأربعاء، لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

وأعرب زعلة؛ عن خالص الشكر والتقدير باسمه، ونيابة عن أعضاء وعضوات اللجنة لفاعلات الخير، على تفاعلهن وتجاوبهن العاجل مع دعوة اللجنة لإنهاء معاناة هؤلاء النزلاء.

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