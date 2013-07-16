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حالة نادرة لسيدة بالحفر.. حمل داخل الرحم وآخر خارجه وهذا ما فعله الطبيب

إضافة إلى كيس كبير بالمبيض الأيمن.. وفريق طبي بمستشفى الولادة تدخّل

تمكّن الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنقاذ سيدة من "حمل غير متجانس"؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء كل الفحوصات، أنها حامل في الأسبوع الثامن، مع وجود حمل داخل الرحم وآخر خارج الرحم، مع وجود كيس كبير بالمبيض الأيمن.

وقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي لاستئصال الحمل من خارج الرحم وكيس المبيض الأيمن بالمنظار، مع الحفاظ على الحمل داخل الرحم.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة، وقد تماثلت السيدة للشفاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة نادرة لسيدة بالحفر.. حمل داخل الرحم وآخر خارجه وهذا ما فعله الطبيب
سبق

تمكّن الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنقاذ سيدة من "حمل غير متجانس"؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء كل الفحوصات، أنها حامل في الأسبوع الثامن، مع وجود حمل داخل الرحم وآخر خارج الرحم، مع وجود كيس كبير بالمبيض الأيمن.

وقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي لاستئصال الحمل من خارج الرحم وكيس المبيض الأيمن بالمنظار، مع الحفاظ على الحمل داخل الرحم.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة، وقد تماثلت السيدة للشفاء.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:48 PM

حالة نادرة لسيدة بالحفر.. حمل داخل الرحم وآخر خارجه وهذا ما فعله الطبيب

إضافة إلى كيس كبير بالمبيض الأيمن.. وفريق طبي بمستشفى الولادة تدخّل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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تمكّن الفريق الطبي المتخصص بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنقاذ سيدة من "حمل غير متجانس"؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء كل الفحوصات، أنها حامل في الأسبوع الثامن، مع وجود حمل داخل الرحم وآخر خارج الرحم، مع وجود كيس كبير بالمبيض الأيمن.

وقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل جراحي لاستئصال الحمل من خارج الرحم وكيس المبيض الأيمن بالمنظار، مع الحفاظ على الحمل داخل الرحم.

وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة، وقد تماثلت السيدة للشفاء.

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26 ديسمبر
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