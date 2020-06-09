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"التنمية الاجتماعية" يدعم العاطلين عن العمل بـ"نفاذ" لتمويل الأعمال الحرة

بالإضافة لمن تقل رواتبهم عن 10 آلاف وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألفاً

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك التي أعلن عنها مؤخراً، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفاً تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة.

وصرح نائب الرئيس للتمويل الاجتماعي سلطان الحميدي أن طرح البنك لمنتج "نفاذ" يأتي استجابةً للطلب في السوق المحلي لمنتج متخصص في تمويل أنشطة العمل الحر باختلاف أنواعها، آخذاً بالاعتبار التحديات التي يواجهها العاملون لحساب أنفسهم وممارسي الأعمال الحرة في الحصول على تمويلات عبر القنوات التمويلية التقليدية على أن يرافق ذلك تقديم المنتج للجمهور بأسقف مرنة، أحكام ميسرة، ومعالجة سريعة تضمن حصول العميل على التمويل بيسر وسهولة.

وأضاف "الحميدي" أنه ومن منطلق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر إيجاد فرص عمل متنوعة للمواطنين وتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال توفير قنوات تمويل أيسر، فقد تم تصميم منتج "نفاذ" لتمويل العمل الحر لتحقيق مستهدفات استراتيجية متوازية مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي منتج "نفاذ" محدداً فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال، ويبحثون عن تنمية مصادر دخلهم عن طريق توظيف مهاراتهم، حرفهم، وخبراتهم في أنشطة الأعمال الحرة المستهدفة في المنتج بمسارين أما النقل والتوصيل التشاركي، أو التمويل النقدي الذي يدعم تملك العامل لحساب نفسه من أصل أو تمويل دورة تشغيلية لإنتاج منتج أو توفير خدمات في عمله الحر.

كما يغطي منتج "نفاذ" تمويل أنشطة النقل والتوصيل التشاركي، بالإضافة لكل من الخدمات التخصصية مثل (الترجمة، التصميم، تقنية المعلومات، المحاسبة والاستشارات الإدارية المتخصصة)، التجارة الإلكترونية، الخدمات والصيانة، التنمية المجتمعية، الحرف اليدوية، المهن العقارية.

بنك التنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التنمية الاجتماعية" يدعم العاطلين عن العمل بـ"نفاذ" لتمويل الأعمال الحرة
سبق

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك التي أعلن عنها مؤخراً، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفاً تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة.

وصرح نائب الرئيس للتمويل الاجتماعي سلطان الحميدي أن طرح البنك لمنتج "نفاذ" يأتي استجابةً للطلب في السوق المحلي لمنتج متخصص في تمويل أنشطة العمل الحر باختلاف أنواعها، آخذاً بالاعتبار التحديات التي يواجهها العاملون لحساب أنفسهم وممارسي الأعمال الحرة في الحصول على تمويلات عبر القنوات التمويلية التقليدية على أن يرافق ذلك تقديم المنتج للجمهور بأسقف مرنة، أحكام ميسرة، ومعالجة سريعة تضمن حصول العميل على التمويل بيسر وسهولة.

وأضاف "الحميدي" أنه ومن منطلق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر إيجاد فرص عمل متنوعة للمواطنين وتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال توفير قنوات تمويل أيسر، فقد تم تصميم منتج "نفاذ" لتمويل العمل الحر لتحقيق مستهدفات استراتيجية متوازية مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي منتج "نفاذ" محدداً فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال، ويبحثون عن تنمية مصادر دخلهم عن طريق توظيف مهاراتهم، حرفهم، وخبراتهم في أنشطة الأعمال الحرة المستهدفة في المنتج بمسارين أما النقل والتوصيل التشاركي، أو التمويل النقدي الذي يدعم تملك العامل لحساب نفسه من أصل أو تمويل دورة تشغيلية لإنتاج منتج أو توفير خدمات في عمله الحر.

كما يغطي منتج "نفاذ" تمويل أنشطة النقل والتوصيل التشاركي، بالإضافة لكل من الخدمات التخصصية مثل (الترجمة، التصميم، تقنية المعلومات، المحاسبة والاستشارات الإدارية المتخصصة)، التجارة الإلكترونية، الخدمات والصيانة، التنمية المجتمعية، الحرف اليدوية، المهن العقارية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
04:37 PM

"التنمية الاجتماعية" يدعم العاطلين عن العمل بـ"نفاذ" لتمويل الأعمال الحرة

بالإضافة لمن تقل رواتبهم عن 10 آلاف وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألفاً

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,993

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاق منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك التي أعلن عنها مؤخراً، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفاً تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة.

وصرح نائب الرئيس للتمويل الاجتماعي سلطان الحميدي أن طرح البنك لمنتج "نفاذ" يأتي استجابةً للطلب في السوق المحلي لمنتج متخصص في تمويل أنشطة العمل الحر باختلاف أنواعها، آخذاً بالاعتبار التحديات التي يواجهها العاملون لحساب أنفسهم وممارسي الأعمال الحرة في الحصول على تمويلات عبر القنوات التمويلية التقليدية على أن يرافق ذلك تقديم المنتج للجمهور بأسقف مرنة، أحكام ميسرة، ومعالجة سريعة تضمن حصول العميل على التمويل بيسر وسهولة.

وأضاف "الحميدي" أنه ومن منطلق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر إيجاد فرص عمل متنوعة للمواطنين وتشجيع شباب الأعمال على النجاح من خلال توفير قنوات تمويل أيسر، فقد تم تصميم منتج "نفاذ" لتمويل العمل الحر لتحقيق مستهدفات استراتيجية متوازية مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي منتج "نفاذ" محدداً فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال، ويبحثون عن تنمية مصادر دخلهم عن طريق توظيف مهاراتهم، حرفهم، وخبراتهم في أنشطة الأعمال الحرة المستهدفة في المنتج بمسارين أما النقل والتوصيل التشاركي، أو التمويل النقدي الذي يدعم تملك العامل لحساب نفسه من أصل أو تمويل دورة تشغيلية لإنتاج منتج أو توفير خدمات في عمله الحر.

كما يغطي منتج "نفاذ" تمويل أنشطة النقل والتوصيل التشاركي، بالإضافة لكل من الخدمات التخصصية مثل (الترجمة، التصميم، تقنية المعلومات، المحاسبة والاستشارات الإدارية المتخصصة)، التجارة الإلكترونية، الخدمات والصيانة، التنمية المجتمعية، الحرف اليدوية، المهن العقارية.

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