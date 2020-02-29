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هل يغني الشماغ عن الكمامة؟.. "الصحة العالمية" تُجيب

بعد ورود عدة أسئلة للمنظّمة عقب نصيحة الوزير الأردني

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نصيحة وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، حول استخدام الشماغ للوقاية من فيروس كورونا؛ "غير صحيحة".

وجاء ردّ منظمة الصحة العالمية بعد استفسارات من القائمين على برنامج "بي بي سي ترندينغ"؛ حيث تواصلوا مع المنظمة للتأكد من صحة حديث "جابر" حول الشماغ؛ حيث نفت المنظمة أهلية الشماغ في الوقاية من كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية: الكمامة لا تُصنع من الأقمشة العادية التي يصنع منها الشماغ؛ لذلك فهو غير فعال.

وكان "جابر" قد أشار في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن "اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعّال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري".

وقال: "خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل، وهذا شيء إيجابي".

الشماغ الكمامة فيروس كورونا الجديد

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هل يغني الشماغ عن الكمامة؟.. "الصحة العالمية" تُجيب
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نصيحة وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، حول استخدام الشماغ للوقاية من فيروس كورونا؛ "غير صحيحة".

وجاء ردّ منظمة الصحة العالمية بعد استفسارات من القائمين على برنامج "بي بي سي ترندينغ"؛ حيث تواصلوا مع المنظمة للتأكد من صحة حديث "جابر" حول الشماغ؛ حيث نفت المنظمة أهلية الشماغ في الوقاية من كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية: الكمامة لا تُصنع من الأقمشة العادية التي يصنع منها الشماغ؛ لذلك فهو غير فعال.

وكان "جابر" قد أشار في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن "اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعّال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري".

وقال: "خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل، وهذا شيء إيجابي".

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
02:17 PM

هل يغني الشماغ عن الكمامة؟.. "الصحة العالمية" تُجيب

بعد ورود عدة أسئلة للمنظّمة عقب نصيحة الوزير الأردني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,408

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نصيحة وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، حول استخدام الشماغ للوقاية من فيروس كورونا؛ "غير صحيحة".

وجاء ردّ منظمة الصحة العالمية بعد استفسارات من القائمين على برنامج "بي بي سي ترندينغ"؛ حيث تواصلوا مع المنظمة للتأكد من صحة حديث "جابر" حول الشماغ؛ حيث نفت المنظمة أهلية الشماغ في الوقاية من كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية: الكمامة لا تُصنع من الأقمشة العادية التي يصنع منها الشماغ؛ لذلك فهو غير فعال.

وكان "جابر" قد أشار في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن "اللجنة الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ فعّال مثله مثل الكمامة، ويغني عنها عندما يغسل ويعقم بشكل دوري".

وقال: "خلينا نرجع لأصولنا ونلبس الشماغ، فهو فعال ويمنع التقبيل، وهذا شيء إيجابي".

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