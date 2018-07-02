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معدل 99% لم يشفع لـ"مشعل" تحقيق حلم كلية "الحرس".. وأسرته تناشد

تَلَقّى رسالة رفض واعتذار برغم تطابق شروط الطول والوزن وسلامة النظر

بعد أيام قليلة من احتفال عائلته بتفوقه بالمرحلة الثانوية؛ يعيش الطالب "مشعل" حالة نفسية سيئة؛ إثر رفض كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني قبوله؛ على الرغم من معدله العالي بنسة 99%.

وفي الوقت الذي ينتظر "مشعل" خبر القبول ليكتمل حلمه وتتحقق أمنيته، تَلَقّى رسالة الرفض والاعتذار، ولم يشفع له مطابقة الشروط له من الطول والوزن وسلامة النظر، وارتفاع المعدل التحصيلي، وحصوله على 71 في امتحان القدرات.

وناشدت أسرة الطالب، وزير الحرس الوطني خالد بن عبدالعزيز بن عياف قبول ابنهم في كلية الملك خالد لخدمة الدين والمليك والوطن؛ مشيرة إلى أن رقم الطلب الذي منحته له كلية الملك خالد هو (9002083).

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معدل 99% لم يشفع لـ"مشعل" تحقيق حلم كلية "الحرس".. وأسرته تناشد
سبق

بعد أيام قليلة من احتفال عائلته بتفوقه بالمرحلة الثانوية؛ يعيش الطالب "مشعل" حالة نفسية سيئة؛ إثر رفض كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني قبوله؛ على الرغم من معدله العالي بنسة 99%.

وفي الوقت الذي ينتظر "مشعل" خبر القبول ليكتمل حلمه وتتحقق أمنيته، تَلَقّى رسالة الرفض والاعتذار، ولم يشفع له مطابقة الشروط له من الطول والوزن وسلامة النظر، وارتفاع المعدل التحصيلي، وحصوله على 71 في امتحان القدرات.

وناشدت أسرة الطالب، وزير الحرس الوطني خالد بن عبدالعزيز بن عياف قبول ابنهم في كلية الملك خالد لخدمة الدين والمليك والوطن؛ مشيرة إلى أن رقم الطلب الذي منحته له كلية الملك خالد هو (9002083).

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
09:22 AM

معدل 99% لم يشفع لـ"مشعل" تحقيق حلم كلية "الحرس".. وأسرته تناشد

تَلَقّى رسالة رفض واعتذار برغم تطابق شروط الطول والوزن وسلامة النظر

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عيسى الحربي - الرياض
53
26,924

بعد أيام قليلة من احتفال عائلته بتفوقه بالمرحلة الثانوية؛ يعيش الطالب "مشعل" حالة نفسية سيئة؛ إثر رفض كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني قبوله؛ على الرغم من معدله العالي بنسة 99%.

وفي الوقت الذي ينتظر "مشعل" خبر القبول ليكتمل حلمه وتتحقق أمنيته، تَلَقّى رسالة الرفض والاعتذار، ولم يشفع له مطابقة الشروط له من الطول والوزن وسلامة النظر، وارتفاع المعدل التحصيلي، وحصوله على 71 في امتحان القدرات.

وناشدت أسرة الطالب، وزير الحرس الوطني خالد بن عبدالعزيز بن عياف قبول ابنهم في كلية الملك خالد لخدمة الدين والمليك والوطن؛ مشيرة إلى أن رقم الطلب الذي منحته له كلية الملك خالد هو (9002083).

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