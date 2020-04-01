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الكويت.. تسجيل 28 إصابة مؤكدة بكورونا في آخر 24 ساعة

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 317 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 28 للوزارة: الحالة موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر "حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالتان لمقيمين من الجنسية الهندية مرتبطتين بالسفر إلى الهند".

وأضاف وفق وكالة "كونا": الحالات المخالطة لحالة مرتبطة بالسفر عددها 22 حالة وهي "18 حالة من الجنسية الهندية، وحالة من الجنسية النيبالية، مخالطون لحالة تحت التقصي الوبائي، وجميعهم تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأردف: هناك حالة لمقيم من الجنسية البنجلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر للهند، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي.

وتابع: هناك ثلاث حالات تحت التقصي الوبائي، وهي حالتان من الجنسية الهندية، وحالة من الجنسية البنجلاديشية.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. تسجيل 28 إصابة مؤكدة بكورونا في آخر 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 317 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 28 للوزارة: الحالة موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر "حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالتان لمقيمين من الجنسية الهندية مرتبطتين بالسفر إلى الهند".

وأضاف وفق وكالة "كونا": الحالات المخالطة لحالة مرتبطة بالسفر عددها 22 حالة وهي "18 حالة من الجنسية الهندية، وحالة من الجنسية النيبالية، مخالطون لحالة تحت التقصي الوبائي، وجميعهم تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأردف: هناك حالة لمقيم من الجنسية البنجلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر للهند، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي.

وتابع: هناك ثلاث حالات تحت التقصي الوبائي، وهي حالتان من الجنسية الهندية، وحالة من الجنسية البنجلاديشية.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:40 PM

الكويت.. تسجيل 28 إصابة مؤكدة بكورونا في آخر 24 ساعة

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد إلى 317 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 317 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 28 للوزارة: الحالة موزعة على ثلاث حالات مرتبطة بالسفر "حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالتان لمقيمين من الجنسية الهندية مرتبطتين بالسفر إلى الهند".

وأضاف وفق وكالة "كونا": الحالات المخالطة لحالة مرتبطة بالسفر عددها 22 حالة وهي "18 حالة من الجنسية الهندية، وحالة من الجنسية النيبالية، مخالطون لحالة تحت التقصي الوبائي، وجميعهم تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأردف: هناك حالة لمقيم من الجنسية البنجلاديشية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر للهند، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي.

وتابع: هناك ثلاث حالات تحت التقصي الوبائي، وهي حالتان من الجنسية الهندية، وحالة من الجنسية البنجلاديشية.

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